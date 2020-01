Sono state annunciate tutte le vallette di Sanremo 2020: a sorpresa ci sono dei volti davvero famosi ed importanti in Italia. Ecco chi sono le donne che affiancheranno Amadeus.

Manca davvero poco: è tutto (quasi) pronto per il Festival di Sanremo 2020. La settantesima edizione dello show musicale più amato e famoso in Italia sarà condotto da Amadeus, che sarà anche il direttore artistico: andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020 e vedrà il ripristino della sezione Nuove Proposte. Cresce sempre di più l’attesa per il Festival che si svolge al Teatro Ariston di Sanremo e che vedrà le esibizioni di artisti come Achille Lauro, Le Vibrazioni, Enrico Nigiotti, Riki, Tosca, Rita Pavone, Irene Grandi, Diodato e tantissimi altri cantanti italiani famosi. Il conduttore Amadeus inoltre sarà affiancato da dieci volti diversi: splendide donne saliranno sul palco e TV Sorrisi e Canzoni ha svelato in anteprima i loro nomi. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2020, svelati i nomi di tutte le vallette: ecco chi affiancherà Amadeus

Sta per cominciare lo show: dal 4 all’8 febbraio 2020 andrà in onda su Rai Uno l’attesissimo Festival di Sanremo. Torna, come ogni anno, con la 70 esima edizione e regalerà tantissime emozioni, come sempre. Gli artisti che parteciperanno alla gara sono pronti a cantare i loro inediti e non mancheranno le Nuove Proposte! Intanto però, si parla da troppi giorni delle vallette che affiancheranno il conduttore e direttore artistico, Amadeus: finalmente il giornale Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato alcuni nomi!

Ogni serata il Festival vedrà protagoniste due prime donne: parliamo di Mara Venier ed Antonella Clerici! Le due conduttrici Rai amatissime dal pubblico saliranno sul palco dell’Ariston: per ora è noto che la padrona di casa di Domenica In sarà la co-conduttrice della serata finale, ovvero dell’8 gennaio. Oltre loro saliranno sul famoso palco la splendida, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Rula Jebreal, le giornaliste del TG 1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, Georgina Rodriguez (fidanzata di Cristiano Ronaldo) e Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi). Manca il nome della decima valletta: chi sarà? Si parlava di Elisabetta Gregoraci: il famoso volto televisivo però affiancherà Nicola Savino nel DopoFestival. In attesa di scoprire il decimo nome che salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus, ricordiamo la presenza di fantastici ospiti come Al bano e Romina ed il fantastico cantante Tiziano Ferro.

Questo intanto il post del profilo ufficiale del Festival che annuncia tutti i concorrenti in sfida della 70esima edizione: canteranno tutti i loro inediti. Non vediamo l’ora di ascoltarli!