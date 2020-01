Wanda Nara: arriva un annuncio inaspettato dopo due puntate del Grande Fratello Vip; ecco cosa ha dichiarato la bellissima argentina.

Mercoledì 15 gennaio andrà in onda la terza attesissima puntata del Grande Fratello Vip. Il reality più spiato della tv è iniziato solo da una settimana, ma i colpi di scena nella Casa sono stati già tantissimi. A partire dall’emozionante confronto tra Serena e Pago, uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Un’edizione che, di novità, ne ha davvero parecchie. Basti pensare alla coppia del tutto inedita di opinionisti, che quest’anno affiancano il conduttore Alfonso Signorini. Pupo e Wanda Nara, un duo fortemente voluto da Alfonso Signorini, alla ricerca di qualcosa di ‘nuovo’ per la sua edizione. E la coppia sembra funzionare già alla perfezione: i due opinionisti interagiscono tra di loro, scherzano e si punzecchiano con grande ironia. E proprio la bellissima Wanda, poco fa, ha risposto ad un commento lasciato da un fan sotto al suo ultimo post di Instagram, chiarendo un dubbio che avevano in molti. L’argentina continuerà a partecipare a Tiki Taka come opinionista? La risposta è arrivata proprio da lei. Scopriamo cosa ha rivelato.

Wanda Nara, l’annuncio dopo due puntate del Grande Fratello Vip: non sarà a Tiki Taka

Una nuova ed emozionate avventura, quella di Wanda Nara come opinionista del Grande Fratello Vip. Un’esperienza unica per la moglie di Mauro Icardi, che, finora, in tv era stata protagonista soltanto di trasmissioni di calcio. Come Tiki Taka, il programma del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo. E una domanda che si sono posti in tanti, dopo l’approdo della Nara al GF, è questa: continuerà ad essere anche a Tiki Taka? Ebbene, un fan ha deciso di chiederlo proprio a lei, attraverso un commento sulla sua pagina di Instagram. Un commento al quale Wanda ha risposto in prima persona, togliendo ogni dubbio. Ecco il botta e risposta:

Ecco l’annuncio di Wanda: l’argentina tornerà a Tiki Taka quando terminerà la sua esperienza al Grande Fratello Vip, che va in onda ben due sere a settimana. Gli amanti del calcio dovranno rinunciare alla presenza della meravigliosa Nara nel programma dedicato alla Serie A. Ma niente paura, potranno ammirarla al Grande Fratello o su Instagram, dove la showgirl è sempre molto attiva. E voi, cosa ne pensate della showgirl come opinionista al GF?