William contro Harry: quell’enorme tristezza per la separazione

Harry contro William dopo la separazione che di fatto distrugge l’alleanza tra i due fratelli. Dopo la rabbia è il momento della tristezza e del duro lavoro. Ecco cosa ha detto il futuro Re d’Inghilterra.

La Regina Elisabetta, il Principe Carlo e il Principe William sono stati colpiti da un vero e proprio fulmine a ciel sereno nel momento in cui Harry e Meghan hanno deciso di comunicare pubblicamente attraverso i social la propria intenzione di rinunciare allo satus di membri senior della famiglia reale britannica.

Disobbedendo alle indicazioni della Regina e distruggendo ogni possibilità di mediazione “ragionata”, Harry ha provocato un vero e proprio terremoto all’interno della Casa Reale d’Inghilterra. Terremoto a cui la Regina Elisabetta ha voluto reagire convocando una riunione a quattro: Carlo e i suoi due figli sono stati chiamati a fornire il più velocemente possibile una soluzione accettabile alla crisi.

Dopo un comprensibile momento di rabbia è arrivato il momento della tristezza e del duro lavoro: le recenti dichiarazioni di William, trapelate attraverso le solite “fonti anonime ma informate dei fatti” mostrano il dolore di un fratello maggiore che ha dovuto rinunciare a proteggere il suo amico di sempre.

William contro Harry: “Siamo entità separate”

Rispettoso del protocollo reale e perfettamente consapevole di quanto possa essere difficile limitare i danni in una situazione del genere, William non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Ha soltanto confidato a qualche amico (che ha provveduto a riportarlo immediatamente al Sunday Times) di sentirsi molto amareggiato: “Ho sempre messo un braccio intorno alle spalle di mio fratello per tutta la vita, ma non posso più farlo. Ora siamo entità separate. Sono triste per questo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cambridge Family Fan❤️ (@beautiful_duchess_catherine) in data: 12 Gen 2020 alle ore 10:44 PST

Nonostante la rabbia e la delusione pare però che William voglia ancora tenere aperto uno spiraglio nei confronti di suo fratello, nella speranza che prima o poi Harry decida di tornare sui suoi passi, affermando che la sua speranza è che lui e suo fratello tornino prima o poi a far parte della stessa squadra.

E’ sempre più chiaro che il progressivo allontanamento tra i due figli di Carlo e Diana sia stato una delle cause scatenanti della decisione di Harry di uscire dalla famiglia reale d’Inghilterra. Secondo gli esperti della cronaca reale inglese, tutto sarebbe cominciato prima ancora che Harry e Meghan si sposassero: pare infatti che fin dal principio William abbia messo in guardia suo fratello dal compiere scelte troppo avventate. Harry non l’ha presa bene e da allora il rapporto tra i due principi si è irreparabilmente incrinato.