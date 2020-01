Andrea Delogu si mostra senza vestiti, l’inquadratura è da capogiro: si crea un effetto vedo non vedo che di sicuro non lascia indifferenti i follower

Andrea Delogu è una conduttrice televisiva molto amata dai telespettatori e non solo: anche il suo pubblico social, in particolare quello di Instagram, apprezza e non poco i post che condivide di tanto in tanto. Oltre che molto brava e professionale in ambito lavorativo, bisogna assolutamente ammettere che la Delogu è anche tra le donne più belle ed affascinanti del panorama televisivo italiano. Si è fatta apprezzare sul piccolo schermo con programmi condotti del calibro di Telethon e Dance Dance Dance, ma è su Instagram che poi ha continuano a coltivare la sua popolarità. L’ultimo dei suoi post è abbastanza ‘interessante’. Il motivo? Beh, di sicuro non è passato inosservato e lo testimonia il numero enorme di persone che hanno lasciato un semplice cuoricino o che, invece, hanno commentato con dei complimenti.

Andrea Delogu strepitosa: ‘vedo non vedo’ da capogiro

Un effetto ‘vedo non vedo’ che avrà fatto girare la testa a tutti i suoi follower nell’ultima foto pubblicata da Andrea. La descrizione? Un breve messaggio: “Valeria Mottaran è passata a bere un caffè”. Valeria è una fotografa professionista, stando a quanto vediamo dal suo profilo, e possiamo aggiungere che è anche molto, ma molto brava a giudicare da questo scatto. L’atmosfera su Instagram è diventata incandescente, da un momento all’altro e tutto grazie a questa posa. Come vediamo, Andrea Delogu non indossa vestiti: è voltata di spalle ma si intravede praticamente tutto. Uno scatto molto raffinato, a differenza di tanti altri in cui ci si può imbattere sfogliando il social network. Ecco il post:

Cos’altro si può aggiungere? Poco, forse niente. In realtà, tuttavia, c’è chi ha qualcosa di abbastanza rilevante da commentare. Parliamo di suo marito, Francesco Montanari, che ha scritto: “Quando non ci sono io… i disastri”. Molto probabilmente, colto da un attacco di gelosia, si è lasciato andare a questa affermazione. Beh, i disastri sono altri, mica questi qui?