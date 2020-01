La foto di Anna Tedesco senza trucco, la dama del Trono Over di Uomini e Donne.

La protagonista di molte puntate del dating show di Maria De Filippi è Anna Tedesco. Dama del Trono Over di Uomini e Donne, ricordiamo Anna per i suoi scontri con Gemma Galgani per via del tanto conteso e amato Giorgio Manetti. Il “gabbiano” aveva una bella amicizia con la Tedesco, ma secondo svariate persone del parterre e anche secondo l’opinionista Gianni Sperti, probabilmente tra i due c’era qualcosa di più. Verità o mere illazioni non lo sappiamo ancora. Oggi Anna e Gemma tornano a scontrarsi per l’amore di Marcello, un nuovo corteggiatore che si è detto subito molto preso sia di Anna che di Gemma.

Com’è Anna Tedesco senza trucco?

Eppure una domanda che in molti si fanno riguarda il look di Anna Tedesco, com’è senza trucco? La dama del parterre femminile infatti si fa sempre vedere perfetta. Make up alle stelle, eyeliner, mascara, ombretto…ma senza tutto questo come sarebbe? Sul web, precisamente su Instagram dove è molto attiva, Anna pubblica costantemente dei suoi selfie. C’è praticamente l’imbarazzo della scelta, ma sue foto senza trucco sono una sorta di ago nel pagliaio. Andando però un po’ indietro nel tempo qualcuno l’abbiamo trovata.

Anna Tedesco senza trucco resta una donna bellissima per la sua età. Volto pulito, un po’ di rughe certo, ma che come diceva Anna Magnani raccontano della vita che si è vissuta. Va detto che forse, a nostro parere, sta anche quasi meglio senza tutto il make up che generalmente indossa, il suo volto pulito, senza trucco, la fa sembrare molto più giovane di quanto non sia.

Quanti anni ha Anna del Trono Over?

Per chi non lo sapesse, o per chi non conoscesse bene Anna Tedesco del Trono Over di Uomini e Donne, la dama ha 53 anni. Un’età più che dignitosa e con un fisico mozzafiato dovuto anche al mestiere che fa, ossia istruttrice di nuoto.

Anna Tedesco, fidanzato?

In amore la dama di Uomini e Donne Over non è stata molto fortunata. Dopo una lunga storia d’amore da cui è nato suo figlio, la Tedesco ha avuto qualche relazione che non è mai andata a buon fine. La più lunga con Nino, terminata proprio per dei dissapori e dei pensieri legati a una presunta frequentazione di lei con Manetti. E poi con Samuel, anche in questo caso nulla è andato per il meglio.O

Ora Anna sta uscendo con Marcello, uomo contesto anche con Gemma Galgani anche se quest’ultima deciderà poi di lasciar stare la frequentazione perché non vuole condividere la frequentazione.