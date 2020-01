Anticipazioni Italia’s Got Talent: tutto quello che sappiamo sulla prima puntata del 15 gennaio 2020.

Ci siamo, la risposta alla domanda “Quando inizia Italia’s Got Talent” finalmente ha una risposta. La prima puntata del programma andrà infatti in onda domani, mercoledì 15 gennaio 2020 alle 21,30 su TV8. Sui conduttori ormai sappiamo quasi tutto e, tra chi lascia e chi arriva, ci sono alcune novità interessanti come la presenza di Joe Bastianich che siamo curiosi di vedere come se la caverà. Quali sono allora le anticipazioni sulla prima puntata del programma?

Data di messa in onda di Italia’s Got Talent e giudici

Italia’s Got Talent comincia il 15 gennaio e sappiamo che sarà composto da 7 puntate di audizioni e 1 dedicata alla Finale che andrà in onda in diretta. I giudici sono Joe Bastianich, che ha lasciato Masterchef proprio per approdare qui, Federica Pellegrini, campionessa olimpica, Mara Maionchi, discografica di fama internazionale e Frank Matano, comico e imprenditore digitale. A condurre il programma anche quest’anno ci sarà Lodovica Comello, incinta, ma non per questo meno intraprendente e carica di energia e grinta.

Come funziona il programma di Tv8?

Come funziona Italia’s Got Talent? In modo semplice. Ogni aspirante talento ha a disposizione 100 secondi e deve cercare di ottenere almeno 3 sì dalla giuria, oppure far suonare il Golden Buzzer che lo farà accedere direttamente alla Finale. L’importante è che non si prema il buzzer, il pulsante rosso che invece boccia senza possibilità di ritorno il talento.

Anticipazioni, concorrenti Italia’s Got Talent 2020

Chi sono i concorrenti di questa edizione del programma? Grazie alle anticipazioni fornite dal programma sappiamo che:

Il 50% dei concorrenti viene dal nord, il 22 dal Centro, il 16% dal Sud e il 12% dall’estero.

La regione più rappresentata con i talenti è la Lombardia che ha il 17%.

La performance più rappresentata è il ballo con il 21%, seguono i musicisti con l’11 % e i comici con il 10%.

L’età varia tra i 26 e i 41 anni, ma il concorrente più giovane è un sassofonista di 5 anni. La più anziana è una donna di 94 anni che balla come se non ci fosse un domani.

L’esibizione più curiosa ed emozionante pare che sarà quella di un ragazzo di 32 anni, sordo dalla nascita che fa rap con uno straordinario senso del ritmo.

Quali sono le novità del programma?

Tra le novità dell’edizione 2020 di Italia’s Got Talent abbiamo il fatto che il pubblico ha il suo Golden Buzzer ossia un pulsante che alla fine di ogni puntata, verrà attivato per il pubblico che con il televoto sceglierà il proprio finalista.