Aurora Ramazzotti ‘tocca’ Sara Daniele: beccata proprio in quel momento

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto in cui è stata ‘beccata’ proprio in quel momento: lo scatto su Instagram sta facendo il giro del web

Aurora Ramazzotti è rientrata da qualche giorno dalla vacanza che si è dedicata con il compagno Goffredo Cerca e il papà Eros alle Maldive. Qui la ragazza si è divertita a farci partecipi della sua vacanza, postando su Instagram una miriade di post e storie in cui ci ha portati alla scoperta di luoghi fantastici e paradisiaci. Non sono mancati né i momenti molto piccanti, con i bikini che mettevano in mostra le sue forse, nè i siparietti comici con il compagno e il papà. Ma adesso che è tornata nella sua Milano per ricominciare a lavorare, si sta dedicando anche alle sue passioni, quali l’attività fisica e gli amici. E proprio in merito a questi, ha pubblicato una carrellata di foto su Instagram dei momenti più belli, ma anche quelli più imbarazzanti trascorsi con loro. Tra queste foto ce n’è una scattata da un paparazzo, in cui viene ‘beccata’ durante un momento decisamente piccante… Vediamo insieme lo scatto su Instagram.

Aurora Ramazzotti ‘beccata’ proprio in quel momento: la foto su Instagram

Aurora Ramazzotti ha iniziato a pubblicare una carrellata di foto con i suoi amici di sempre, prese dall’archivio Instagram e risalenti dal 2016. Le foto pubblicate dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ripercorrono attraverso gli anni, gli step dell’adolescenza e poi della maggiore età. Nelle foto non potevano certamente mancare l’amica di sempre Sara Daniele, figlia del compianto Pino e Tommaso Zorzi. E proprio tra le foto pubblicate ne sono spuntate alcune davvero simpatiche, col cagnolino e altre che invece ripercorrono la sua evoluzione stilistica. Tra le foto ne è saltata una all’occhio, davvero piccante. La giovane infatti era stata pizzicata con l’amica Sara Daniele, mentre le tocca il seno! Immagine che per molti potrebbe essere fraintendibile, invece è solamente uno scherzo!

Come si può anche vedere dalla faccia divertita della giovane Ramazzotti che inserisce alcuni meme sulla fotografia. Aurora e Sara sono amiche da anni e quindi è comprensibile che la loro complicità sia tale da poter scherzare senza problemi su questi argomenti.