Aurora Ramazzotti, spunta una foto del 2016: il ‘particolare’ look della figlia di Eros e Michelle Hunziker non passa inosservato.

Tra le ‘figlie d’arte’, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Aurora Ramazzotti, che di genitori super famosi ne ha addirittura due. Si tratta di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, entrambi innamoratissimi della loro ‘Auri’, che sui social è diventata una vera e propria star. Il suo profilo Instagram è seguito da ben 1 milione e 700 mila followers. Un profilo in cui Aurora pubblica di tutto: dagli scatti lavorativi, agli esercizi in palestra, dalle foto col suo amato Goffredo, ai momenti più esilaranti delle sue giornate. Ma non mancano le foto del passato! Proprio così: la Ramazzotti ama mostrare ai suoi fan ‘ricordi’ di qualche anno fa. Il suo profilo è ricco di sue foto da bambina, ma lo scatto apparso nelle sue stories oggi proviene da un passato più recente. Era il 2016, quando ad Aurora hanno scattato una foto che oggi la ragazza ha deciso di condividere con tutti. Per un motivo ben preciso, che ha spiegato lei stessa: “All’apice del mio gusto nel vestire”. Siete curiosi di scoprire cosa indossava nello scatto? Ve lo mostriamo subito!

Aurora Ramazzotti, spunta una foto del 2016: la ragazza critica il suo look!

Aurora Ramazzotti è una vera e propria bomba di simpatia. Sul suo profilo Instagram, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è fatta apprezzare per la sua battuta sempre pronta, la sua solarità e la sua autoironia. Una ironia che è visibile anche nelle ultime stories apparse sul profilo della Ramazzotti. La ragazza ‘si prende in giro’ per alcuni look del suo passato. Uno in particolare, risalente al 2016, periodo in cui Aurora ha raggiunto “l’apice del suo gusto nel vestire”. Nello specifico, la Ramazzotti indossa un abito caratterizzato da una gonna color verde acqua, top nero, e scarpe basse, simili alle comuni ‘ballerine’. Un look che, a quanto pare, oggi non convince molto Aurora, che ironizza così sulle sue scelte del passata. Date un’occhiata alla story apparsa qualche ora fa su Instagram:

A noi Aurora sembra sempre bellissima, ma, a quanto si legge dalla descrizione nella story, la Ramazzotti non sembra gradire molto l’abbigliamento indossato in questo giorno del 2016. Un ricordo che Aurora ha voluto condividere con i fan, confermando ancora una volta la sua semplicità e autoironia. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!