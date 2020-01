GF Vip, Barbara Alberti ci va veramente giù dura con un concorrente della casa: ecco cosa confessa la famosa scrittrice ad Andrea Montovoli.

In questi pochi giorni di Grande Fratello Vip, ammettiamolo, sta già accadendo di tutto. Sapevamo, infatti, che sarebbe stata una quarta edizione scoppiettante. E, in effetti, così si è dimostrata sin dal primo momento. Non parliamo, badate bene, soltanto della squalifica di Salvo Veneziano in seguito a delle considerazioni poco piacevoli nei confronti di Elisa De Panicis, ma anche per ogni singolo concorrente. Sono tutte delle personalità davvero incredibili, senza alcun dubbio. Tra le quali spunta quella di Barbara Alberti. Qualche giorno fa, la famosa scrittrice è stata la protagonista di un battibecco con Adriana Volpe. Qualche ora fa, invece, la gieffina si è lasciata andare ad un duro commento nei confronti di un altro concorrente della casa. Era nel giardino insieme ad Andrea Montovoli e l’Alberti ha confessato che…Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Barbara Alberti: il duro commento ad un altro concorrente

È più che normale che, in una settimana nella casa del Grande Fratello Vip, sia iniziato a sorgere le prime simpatie e prime ‘antipatie’. Così come nella vita reale, anche nella casa più spiata d’Italia può capitare di non essere sulla stessa lunghezza d’onda con un altro coinquilino. È questo, infatti, che è capitato a Barbara Alberti. Che, durante un rilassante momento in giardino in compagnia di Andrea Montovli, si è lasciata andare ad un commento abbastanza ‘duro’ nei confronti di un altro concorrente del reality. A chi ci riferiamo? Ecco tutti i dettagli:

“Lui è un logorroico. È convinto che le sue parole siano verità rivelate”, dice Barbara Alberti. Ecco. Ma a chi si sta riferendo? A Pasquale La Ricchia. Sembrerebbe, infatti, che la famosa scrittrice non provi affatto una simpatia nei confronti di uno dei tre highlander rimasti in gioco. Tanto da confessare, addirittura, ad Andrea che lei sarebbe pronta ad eliminarlo immediatamente dal gioco.

Cosa succedere nella prossima puntata del Grande Fratello Vip?

Mancano poche ore e, finalmente, assisteremo alla terza diretta del Grande Fratello Vip. Ma cosa accadrà? Beh, sicuramente si parlerà del polverone ‘aizzato’ da Salvo Veneziano. E chissà anche di Serena Enardu e Pago. Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che l’ex tronista di Uomini e Donne attenda con ansia la puntata di domani. Sarà realmente così? E, se così fosse, cosa accadrà?