Elisabetta Gregoraci stesa a letto in maglia trasparente: una ‘buona notte’ infuocata per i suoi follower di Instagram

Per Elisabetta Gregoraci è appena arrivata una splendida notizia: stando a quanto riportato da Blogo, la showgirl sarà al Festival di Sanremo 2020, sul palco dell’Ariston. A quanto pare, la notizia è arrivata proprio nelle ultime ore e il contratto sarebbe stato chiuso proprio poco fa. Domani l’ufficialità. Intanto, però, Elisabetta decide di augurare una dolce notte a tutti i suoi follower di Instagram in un modo un po’ particolare. Sì, perché la vediamo stesa a letto con una maglia trasparente che, di sicuro, non avrà regalato sonni tranquilli ai suoi fan. Insomma, quegli occhioni profondi, lo sguardo a cui nessuno saprebbe resistere, qualche trasparenza di troppo e… altro che buona notte! “Sei un sogno ad occhi aperti”, le scrivono tra i tanti commenti arrivati al post pubblicato sul suo account Instagram (tra cui anche quello di sua sorella Marzia). Ma vediamo nel dettaglio cosa ha scritto lei e quanto può avere a che fare con la notizia di cui si parla nelle ultime ore.

Elisabetta Gregoraci e la buona notte ‘particolare’ in maglia trasparente

Elisabetta, appena uscita dalla storia d’amore con Briatore, ha voluto salutare i suoi fan di Instagram in un modo abbastanza particolare. Una semplice buona notte, sì, ma accompagnata da un messaggio bello ed intenso: “Ogni sogno comincia da un sognatore”. Un messaggio che, forse, sarà riferito al fatto che ha sempre sognato di essere a Sanremo e finalmente tutto si è realizzato. Poi, scrive: “Fate bei sogni”.

Al post pubblicato da Elisabetta si è scatenato un vero e proprio delirio social tra persone che le fanno i complimenti ed altre che invece sprecano apprezzamenti d’ogni genere, spesso anche un po’ sopra le righe. Qualcuno, in maniera molto simpatica, risponde: “Finchè ci sei tu nei miei sogni Elisabetta saranno sempre belli buona notte”. In effetti, se sogna Elisabetta Gregoraci, di sicuro farà sogni belli.

Chi ci sarà a Sanremo 2020?

Sarà un Sanremo donna, nonostante la presenza fissa di Amadeus. Il conduttore, infatti, sarà affiancato da diverse donne: Diletta Leotta, Antonella Clerici, le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, Georgina Rodriguez, Francesca Sofia Novello, Mara Venier, la giornalista Rula Jebreal e forse Gessica Notaro.