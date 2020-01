Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020 sono stati annunciati alcuni ospiti delle cinque serate

Questa mattina c’è stata la conferenza stampa di presentazione della settantesima edizione del festival della canzone italiana. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha presentano le undici vallette (o co-conduttrici) dello show. Tra queste ci saranno anche Monica Bellucci, Georgina Rodriguez, Diletta Leotta e soprattutto Mara Venier. La conduttrice di Domenica In condurrà la finale della settantesima edizione del festival. Durante la conferenza stampa sono stati annunciati alcuni ospiti delle cinque serate. Tra questi ci sono nomi veramente illustri, cantanti di un grande calibro e addirittura attori da premi Oscar. Il conduttore e direttore artistico del programma ha fatto anche un annuncio su Michelle Obama, ex first lady e nome vociferato dai giornali nelle scorse settimane.

Festival di Sanremo 2020: gli ospiti annunciati

Tutto pronto per la settantesima edizione del festival della canzone italiana. Sarà una grandissima festa, ci saranno i migliori cantanti in gara e ospiti di gran calibro. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha scelto le sue undici vallette, puntando su tutte prime donne. Tiziano Ferro e Fiorello faranno parte del cast fisso del Festival, sia il cantante che lo showman si esibiranno in tutte e cinque le serate. Durante la conferenza stampa odierna, Amadeus ha annunciato alcuni personaggi che saliranno sul palco dell’Ariston. I nomi annunciati sono: Roberto Benigni, Mika, Salmo, Johnny Dorelli, Monica Bellucci, Al Bano e Romina Power. È stato annunciato anche un ospite internazionale: si tratta di Dua Lipa, cantautrice britannica e di origini albanesi-kosovare. La prima serata del festival sarà aperta da Salmo, uno dei cantautori che ha incassato di più nell’anno appena trascorso. Al Bano e Romina Power, invece, probabilmente torneranno a cantare un inedito insieme a distanza di venticinque anni. I due dovrebbero cantare un brano scritto da Malgioglio. Quest’ultimo, di recente, ha dichiarato su Instagram: “Ecco il duo più internazionale pronti a sbarcare al Festival di Sanremo: Albano e Romina Power. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa”. Amadeus ha dichiarato di essere ancora in trattativa con Ultimo e Zucchero per l’ultima serata del Festival della canzone italiana. Il secondo classificato della scorsa edizione dovrebbe essere confermato nelle prossime ore.

Per quanto riguarda l’ex first lady Michelle Obama, Amadeus ha smentito la sua presenza, dichiarando che il cachet non lo permette. Nei prossimi giorni saranno annunciati nuovi protagonisti del festival.