In quest’ultima foto su Instagram, Francesca Cipriani si lascia immortalare di spalle con indosso un vestito bianco e trasparente: Lato B in mostra da urlo.

Francesca Cipriani non ha affatto bisogno di presentazioni. Da quando è terminato il suo percorso al Grande Fratello, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Nota al pubblico per la sua simpatia ed esuberanza, Francesca detiene un successo smisurato soprattutto per la sua smisurata bellezza. Caratteristica che, tra l’altro, è chiaramente testimoniata ed evidenziata dalle numerose foto che, spesso e volentieri, la bellissima opinionista di Barbara D’Urso condivide sul suo canale social. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, in previsione della seconda puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa, la compagna di viaggio di Paolo Ruffini si lascia immortalare di spalle. E con indosso un bellissimo vestito bianco e, soprattutto, trasparente. Ovviamente, ciò che cattura l’immediata attenzione è ben altro. A cosa ci riferiamo? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Francesca Cipriani di spalle: l’abito è trasparente, Lato B da urlo

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo della bellezza di Francesca Cipriani. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, infatti, è molto attiva sui social. E già in diverse occasioni è stata protagonista di incantevoli scatti. Che, data la sua smisurata bellezza, catturano l’immediata attenzione da parte dei suoi followers. L’ultima, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, con una foto davvero ‘particolare’, ha lasciato senza parole tutti i suoi followers. Sapete perché? Francesca si lascia riprendere di spalle e con indosso un vestito davvero fantastico. Non soltanto è bianco, ma è anche trasparente. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, la foto ha conquistato praticamente tutti. Siete curiosi di vedere? Guardare per credere:

Ebbene si. È proprio questo che si vede chiaramente da quest’ultima foto di Francesca Cipriani pubblicata, qualche ora fa, su Instagram. Data la chiara trasparenza dell’abito, il Lato B dell’ex concorrente del Grande Fratello è in bella mostra. E, da come si può chiaramente vedere, anche da urlo. Pensate, attualmente, vi sono più di 13 mila likes. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Ma che, data la sua smisurata bellezza, non poteva che ottenere un tale risultato. Siete d’accordo?

Quanto guadagna Francesca per un’ospitata in televisione?

Sappiamo che, proprio per la sua bellezza e simpatia, Francesca Cipriani è una dei personaggi più influenti della televisione italiana. In diverse occasioni, infatti, l’abbiamo vista in numerosi programmi televisivi. Ma a quanto ammonta il suo guadagno? Ecco. Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che, per ogni ospitata, l’ex gieffina guadagni 500 euro.