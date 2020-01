Barbara Alberti, concorrente del GF VIP, ha avuto una discussione accesa con Adriana Volpe ed altri concorrenti: ha chiesto poi scusa in maniera davvero incredibile. Ecco cosa ha dichiarato.

Da quando è entrata sta regalando siparietti e battute davvero incredibili: Barbara Alberti è una delle concorrenti del GF VIP e due giorni fa ha avuto un’accesa discussione con Adriana Volpe. Dopo cena, mentre tutti erano a tavola a chiacchierare e scherzare, la famosa attrice e scrittrice si è alzata ed ha iniziato a lavare i piatti. L’ex conduttrice Rai l’ha subito fermata e le ha proposto di tornare a sedersi: voleva essere una gentilezza che però ha fatto infuriare la Alberti. I toni della 76enne si sono subito alzati non poco: ‘Lasciami fare, mi inca**o’ ha iniziato a dire contro la Volpe, usando anche delle parolacce. Dopo la reazione, Adriana ha deciso di andar via e lasciarla fare. Sono poi arrivate le scuse dell’attrice, ma in maniera davvero sorprendente. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello VIP, Barbara Alberti: battuta ‘piccante’, i concorrenti restano senza parole

Barbara Alberti ha chiesto scusa ai suoi coinquilini per i toni usati quando è stata disturbata mentre lavava i piatti: la famosissima attrice e scrittrice ha voluto rivolgersi a tutti per spiegare cosa significa per lei fare le stoviglie. Ha usato però delle parole inaspettate che hanno lasciato i suoi coinquilini senza parole. “Vi ringrazio tanto per il vostro rispetto, mai avuto così tanto. Ma quando volevate togliermi per forza dal lavandino, era come interrompere una ‘sco**ta’. Sul più bello uno arriva lì e ti tira fuori. Scusate ragazzi” sono le parole dell’attrice, vista recentemente nelle sale cinematografiche con il film ‘La dea fortuna’ di Ferzan Ozpetek. I concorrenti della Casa del GF VIP sono rimasti un attimo attoniti poi hanno cominciato tutti a ridere: la battuta ‘piccante’ è stata del tutto inaspettata.

Sono tantissimi i siparietti che si creano ogni giorno nella casa di Cinecittà più spiata di sempre: ricordiamo la doccia super bollente di Paola di Benedetto, o il bacio tra Clizia Incorvaia e Antonio Zequila che ha fatto divertire tutti. I concorrenti quest’anno hanno tutti lo spirito giusto per viversi un’esperienza davvero incredibile.

Questo il bacio tra i due concorrenti del GF VIP: dalla foto si nota il conduttore Michele Cucuzza che osserva con molto interesse!