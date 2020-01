GF VIP, Barbara D’Urso contro la moglie di Salvo: “Cose inaccettabili”

Il GF VIP ha attirato l’attenzione etica di Barbara D’Urso: la conduttrice ha prima difeso la moglie di Salvo Veneziano, quindi l’ha aspramente criticata, ecco perché.

Il Grande Fratello VIP 2020 è iniziato da pochissimo ma è già conquistato un discutibile record assoluto. Nel giro di pochissimi giorni dall’inizio del reality show, infatti, un concorrente è stato espulso dalla casa a causa del suo linguaggio scorretto e violento nei confronto di un’altra concorrente.

Protagonista assoluto di questa triste vicenda è uno degli highlander a cui Alfonso Signorini ha voluto dare la possibilità di tornare in televisione a 20 anni dal primo Grande Fratello: il pizzaiolo Salvo Veneziano, che ora come allora è sposato alla stessa donna.

La donna in questione è stata fatta bersaglio di moltissime critiche dopo le parole che Salvo ha pronunciato in diretta nazionale ma, con un grande atto di coraggio, ha deciso di accettare l’invito di Barbara D’Urso per parlare a Pomeriggio 5 dello scandalo che si stava consumando nella casa.

Com’era naturale che fosse, la moglie di Salvo Veneziano, Giuseppina, ha difeso suo marito, tentando in tutti i modi di dare una “spiegazione culturale” al grosso equivoco che si è generato in questi giorni. Purtroppo, nel tentativo di smorzare l’incendio della polemica, Giuseppina ha fatto infuriare la padrona di casa.

GF VIP, Barbara d’Urso furiosa con la moglie di Salvo

Inizialmente, come dimostrano anche diversi filmati disponibili sui social, Barbara D’Urso ha speso parole di grande stima e comprensione per Giuseppina Veneziano, che ha deciso di chiedere scusa da parte del marito per tutto quello che Salvo ha detto (più volte) davanti agli altri concorrenti e alle telecamere del Grande Fratello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Queen_colcuore_ (@queen_colcuore_) in data: 13 Gen 2020 alle ore 10:23 PST

Il problema è nato nel momento in cui la moglie di Salvo ha deciso di tirare in ballo la cultura siciliana per giustificare il linguaggio violento e inappropriato utilizzato da Salvo. La donna ha infatti affermato che si tratta solo di “metafore” molto comuni nel linguaggio dialettale siciliano e che, di certo, suo marito non intendeva davvero quello che ha detto.

Barbara D’Urso, che fino a quel momento aveva completamente appoggiato la moglie di Salvo, a questo punto ha improvvisamente cambiato atteggiamento: “Quello che dici è inaccettabile” ha affermato, rivolta a Giuseppina. “E’ stato molto violento nel linguaggio e credo che il Grande Fratello prenderà provvedimenti”.

Barbara ha colto nel segno: attualmente Salvo Veneziano è stato espulso dalla competizione e con ogni probabilità anche gli altri uomini che appoggiavano le sue affermazioni e ridevano con lui saranno puniti dal Grande Fratello.