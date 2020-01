Gf Vip, Salvo Veneziano squalificato: altra clamorosa decisione in vista?

Gf Vip, Salvo Veneziano squalificato: dopo di lui altra decisione clamorosa? Il sondaggio è stato appena lanciato: cosa ne verrà fuori?

Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip ha scatenato quella che si può definire una enorme bufera mediatica. Le sue frasi non sono passate inosservate ed hanno letteralmente disgustato migliaia di persone, come la stessa Federica Panicucci che l’ha ammesso chiaramente durante la sua trasmissione, Mattino Cinque. Il provvedimento preso dagli autori del Grande Fratello Vip è stato drastico: l’eliminazione del concorrente. Attraverso un comunicato apparso ieri sul sito ufficiale e sui canali social del programma, è stata annunciata la squalifica di Salvo Veneziano. Tuttavia, stiamo trascurando (forse) un retroscena che potrebbe essere ‘determinante’ nelle prossime ore. Quando Salvo Veneziano parlava, attorno a lui c’erano altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip che non hanno dissentito e non si sono dissociati (stando alle immagini che abbiamo avuto modo di vedere) da quello che diceva Veneziano. Così, ecco che Striscia la Notizia ha lanciato un sondaggio sul proprio sito: anche gli altri devono essere squalificati?

Salvo Veneziano Gf Vip | Il sondaggio di Striscia la Notizia: “Squalifica anche per gli altri?”

Frasi shock quelle pronunciate da Salvo Veneziano mentre parla di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Il concorrente ha già pagato abbandonando la casa. Per cui, questo, potrebbe anche essere già considerato un capitolo chiuso. Tuttavia, a Striscia la Notizia si chiede la squalifica degli altri concorrenti che erano attorno a lui mentre parlava. Sul sito il sondaggio che chiede al pubblico se Patrick, Pasquale e Sergio vadano eliminati dal gioco oppure no. Sono arrivate molte reazioni a quello che è successo nella casa del Grande Fratello Vip. Tra le tante, quella di Biagio Danelli, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, che ha asserito: “I tre che erano con Salvo hanno riso e hanno emulato Salvo. Quella è una forma di bullismo”. Insomma, potrebbe anche darsi che il Grande Fratello Vip lanci il televoto per far decretare al pubblico. Sappiamo bene che il programma dà sempre molta importanza al pubblico. La scelta, molto probabilmente, potrebbe ricadere sul pubblico a casa. Ricordiamo, infatti, che con l’eliminazione improvvisa di Salvo è stato annullato il televoto classico. Striscia la Notizia, per ora, ha lanciato il sondaggio. Chissà se poi gli autori del Grande Fratello Vip faranno il resto oppure no. Potrebbe anche darsi che, dopo l’eliminazione, la questione si consideri chiusa. Bisognerà capire – tra l’altro – quale sarà la reazione di Alfonso Signorini alla vicenda.

Per ora, non possiamo fare che supposizioni su quello che potrebbe accadere ed aspettare con ansia la prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprirlo.