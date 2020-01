Giovanni Conversano replica alle parole di Elga Enardu: il duro sfogo

Giovanni Conversano replica alle parole di Elga Enardu dopo quanto accaduto a Domenica Live: il duro sfogo sui social dell’uomo

Non si arrestano le polemiche sul caso Enardu, specie ora che anche Giovanni Conversano ha detto la sua. In molte occasioni l’ex compagno di Serena Enardu si è scagliato contro di lei nel corso di questi mesi, soprattutto dopo il termine di Temptation Island a cui la donna ha partecipato insieme a Pacifico Settembre. Tra Serena e Giovanni non si sono conservati buoni rapporti dopo la fine della loro storia. Tanto che spesso è intervenuta la sorella gemella di Serena, Elga, per spezzare una lancia in favore della donna. Giovanni nel corso di questi mesi stato spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso, dove è stato ospite anche questo fine settimana per un confronto con Elga Enardu, che però non si è presentata in studio. A tal proposito, la donna ha rifiutato qualsiasi tipo di confronto con Conversano, affermando su Instagram: “È da tanto tempo che non mi siedo al tavolo con persone sgradevoli, che non mi relaziono con persone di basso livello e siccome non avevo voglia di relazionarmi con persone di basso livello, ho deciso di non andare. Per carità, chi ha la propria opinione mi sta bene, ma chi inventa no. Quello poi si gestirà nelle sedi opportune, avere un confronto con lei e con il suo pubblico. Non mi siedo con la gente di basso livello” . Ovviamente la risposta dell’uomo non si è fatta attendere… vediamo!

Giovanni Conversano replica alle parole di Elga Enardu

Giovanni Conversano non si è certamente risparmiato e dopo il mancato confronto con Elga Enardu, ha voluto far sapere di non essere per niente d’accordo con quanto dichiarato dalla donna. Lo sfogo sui social dell’uomo non è passato inosservato e se qualcuno condivide il suo pensiero, altri no.

Giovanni ha spiegato di essere disponibile a qualsiasi confronto, poiché fin ora ha sempre taciuto e arrivati a questo punto non è più intenzionato a farlo. Le sue parole sono state queste: “Ho letto su qualche sito che qualcuno non è venuto in trasmissione perché non si siede a tavola con oggetti di basso livello. Volevo ricordare a quel qualcuno che per venire lì in trasmissione e per avere un confronto diretto ci vuole coraggio, bisogna saper parlare in italiano e avere delle argomentazioni. Io ho raccontato un terzo di tutto quello che devo raccontare…Da oggi non lascerò passare più niente, sono disposto a qualsiasi confronto. Sono stato in silenzio per troppo tempo“.