Antonella Elia, concorrente del Grande Fratello Vip 4, si è lasciata andare ad una struggente confessione nella casa più spiata d’Italia

Antonella Elia è una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice e conduttrice televisiva è sempre stato un personaggio molto particolare: per alcuni ‘scomoda’, per altri schietta e sincera. Una parte del pubblico, infatti, ha sempre apprezzato il suo carattere e l’ha condotta alla vittoria durante la nona edizione de L’Isola dei Famosi. Questa volta la Elia ci vuole riprovare con il reality show più longevo della televisione italiana.

Una volta entrata nella casa, la Elia ha confermato di essere un fiume in piena e le sue dichiarazioni su Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto il giro del web. Alcuni telespettatori, inoltre, attendono il confronto con Taylor Mega, influencer e modella che ha discusso con la gieffina durante una puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne. Antonella, però, non è solo questo: nella casa più spiata d’Italia la conduttrice televisiva ha dimostrato di essere anche un’anima fragile e di avere i suoi momenti di sconforto.

Grande Fratello Vip, la struggente confessione di Antonella Elia

Dopo lo sfogo avvenuto nei giorni scorsi all’interno della casa del GF VIP 4, la Elia si è lasciata andare ad un’altra confessione struggente. La gieffina ha parlato del suo istinto materno apparso probabilmente troppo in ritardo: “Il mio istinto materno è arrivato tardissimo, quando secondo me era già tardi. Pago le conseguenze di questa mia scelta. È un rimpianto profondo. È come essere diversi, perché è come se non hai portato avanti un qualcosa che nella vita è molto importante”. Dichiarazioni struggenti, che sicuramente avranno fatto emozionare i telespettatori di Canale 5. La Elia ha dichiarato di non aver mai incontrato un uomo adatto per condividere questo desiderio: “Non ho mai incontrato un uomo con cui avrei diviso la vita. Quando lo volevo non sono riuscita ad averlo perché forse era già tardi”. Riguardo alla sua vita privata, ci risulta che la Elia sia stata legata sentimentalmente e in modo serio ad un solo uomo, lo scrittore Fabiano Petricone. La loro relazione è durata cinque anni, dal 2013 al 2018, e non hanno avuto figli.

Da circa due anni la conduttrice televisiva pare sia single e adesso, come dichiarato nella casa più spiata d’Italia, pare sia tardi per avere un figlio. La gieffina, però, ha aggiunto: “Quando vedo un neonato mi viene uno struggimento dentro al cuore infinito, per cui ho bisogno di questo essere”.