Da quando è terminato il suo percorso al Grande Fratello, Laura Torrisi ha cavalcato l’onda del successo. In un batter baleno, la giovane fiorentina si è lasciata apprezzare per la sua simpatia e, soprattutto, per la sua bellezza. Tanto che, una volta uscita, l’ex gieffina ha iniziato la sua carriera da attrice. Dal suo debutto nel mondo della recitazione, dobbiamo ammetterlo, ne sono passati di anni. Eppure, di ruoli davvero importanti ce ne sono stati tantissimi. Tutti ruoli che, tra l’altro, qualche ora fa l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha voluto ripercorrere in questo post da brividi condiviso sul suo canale social. In realtà, tramite questo incredibile video, Laura ha voluto esprimere tutto il suo dolore per un lutto che, nonostante sia passato un anno, le fa sempre un certo effetto. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Laura Torrisi, il lutto che le provoca ancora tanto dolore: il post da brividi

È passato un anno da quando Teodosio Losito, storico e famoso sceneggiatore di numerosi fiction televisive di successo, è morto suicida all’età di 53 anni. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, Laura Torrisi ha voluto esprimere tutto il suo dolore per questo lutto. Sul suo canale Instagram, la bellissima e famosissima attrice fiorentina, infatti, ha voluto ripercorrere i momenti salienti della sua eccellente carriera. Esprimendo, inoltre, anche tutto il suo riconoscimento per Teodosio. Ecco che cosa scrive:

“Molti di questi ruoli non sarebbero esistiti senza la tua arte e la tua penna”, scrive Laura a corredo di questo incredibile video che ripercorre la sua carriera. E poi, conclude: “Resterai sempre nel mio cuore”. Insomma, un lutto che, da come si può chiaramente capire dalle parole struggenti che l’attrice scrive a corredo di questo post, l’addolora ancora.

La sua esperienza ad Amici Celebrities

Non soltanto cinema e televisione, ma, qualche mese fa, Laura Torrisi è stata la protagonista indiscussa di un noto talent di Canale 5. Insieme ad altre celebrities, l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha fatto parte di ‘Amici Vip’, talent show di Maria De Filippi. In quest’occasione, la bellissima fiorentina ha manifestato pubblicamente la sua passione per il canto, sfoggiando, tra l’altro, una voce davvero incantevole, che per il ballo. Non è stata lei la vincitrice di questa prima edizione, come ben sapete. Eppure, aveva tutte le carte in regola.