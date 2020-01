Martina Nasoni si scaglia duramente contro il suo ex Daniele Dal Moro: “È stato un vigliacco”, la ragazza non si risparmia

Martina Nasoni è stata la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, condotto da Barbara D’Urso. Martina si è fatta conoscere all’interno della casa per essere stata la fonte d’ispirazione per la stesura del brano ‘La ragazza col cuore di latta’ portata a Sanremo da Irama. Martina è apparsa subito agli occhi del pubblico come una ragazza buona, semplice, senza grilli per la testa, tanto da poi meritarsi l’ambito primo premio del Reality. Martina ha fatto tesoro dell’esperienza al Grande Fratello, dove oltre a farsi conoscere dal pubblico e dagli altri concorrenti della casa, ha anche incontrato una persona che per mesi ha avuto un posto speciale nel suo cuore, Daniele Dal Moro. Persona con cui però ha avuto una relazione fatta di alta e bassi, che nel corso dei mesi l’ha fatta molto soffrire e per cui ha perso delle occasioni importanti. Stesse occasioni che si sono presentate anche a Daniele e che il ragazzo ha colto al volo, scatenando un grandissimo malcontento nella ragazza. Andiamo a scoprire le parole della giovane Nasoni.

Martina Nasoni contro Daniele Dal Moro: “È stato un vigliacco”

Martina Nasoni non è certamente una che le manda a dire e benché risulti una ragazza semplice e buona, non manca certamente di coraggio. La ragazza ha infatti avuto un duro scontro con Daniele Dal Moro in merito alla sua futura partecipazione a Uomini e Donne. La Nasoni mesi fa rinunciò a questa possibilità per poter dare una seconda occasione al ragazzo, che trovatosi in una situazione analoga non si è comportato analogamente. E a tal proposito la Nasoni ha dichiarato così a Di Più Tv: “Quando ho saputo che Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci potevo credere: l’ho chiamato subito per affrontarlo. E lui ha negato, non ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Si è comportato da vigliacco e mi ha spezzato il cuore“.

Quando è stata la Nasoni a proporsi a Uomini e Donne, la reazione del giovane era stata la seguente: “Quando lui lo ha saputo mi ha fatto una scenata, mi ha detto che no, non può nascere un vero amore davanti alle telecamere. Gli ho risposto che per me non c’era niente di male, visto che lui non voleva stare con me. E quando Daniele ha capito che mi stava perdendo, ha cambiato atteggiamento. E mi ha chiesto di ritornare insieme, di riprovarci“