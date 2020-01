In quest’ultima foto su Instagram, Martina Stella si lascia immortalare con indosso un fantastico body, ma il riflesso nello specchio mostra ‘troppo’.

Vanta di un successo davvero clamoroso, Martina Stella. Dal suo ruolo nel film ‘L’ultimo Bacio’ ne sono passati di anni, eppure la giovane attrice ne ha fatta di strada. Sono davvero numerosi, non a caso, i ruoli televisivi e cinematografici che la bella Stella vanta nella sua carriera. Dalla sua parte, com’è giusto che sia, Martina conta una bravura davvero inaudita. Ma non solo. Perché, parliamoci chiaro, anche a livelli estetici non scherza affatto. L’attrice, infatti, vanta di una bellezza, raffinatezza ed eleganza più uniche che rare. E lo testimoniano, non a caso, i numerosi scatti presenti sulla sua pagina Instagram ufficiale. La sua photogallery, infatti, è ricca di fotografie davvero entusiasmanti. L’ultima, tra l’altro, risale a qualche ora fa. Quando, con un body di pizzo nero, la giovane Martina ha fatto girare la testa ai suoi followers. E, badate bene, non soltanto per la sua bellezza e il suo fascino che l’hanno sempre contraddistinta, ma anche per un particolare dettaglio che si intravede chiaramente dal riflesso dello specchio. Di cosa parliamo? Non vi anticipiamo nulla. Ma ecco tutti i dettagli.

Martina Stella in body di pizzo: il riflesso nello specchio infiamma Instagram

Con quest’ultimo scatto su Instagram, senza alcun dubbio, Martina Stella avrà lasciato senza parole tutti i suoi followers. In effetti, non si può dire nulla in contrario, c’è da ammetterlo. In suddetta fotografia, infatti, la giovane attrice si lascia immortalare con indosso un delizioso body di pizzo nero. Che, com’è giusto che sia, cattura l’immediata attenzione dei suoi più accaniti ed attenti sostenitori. Pensate, al momento, lo scatto conta più di 17 mila ‘likes’. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Ma sapete perché? Non soltanto per la sua bellezza, badate bene. Ma anche per un altro ‘particolare’ dettaglio che non può assolutamente passare inosservato:

Ebbene si. È proprio quel riflesso nello specchio che mostra un po’ troppo. Da quanto mostrato dalle immagine riproposte in alto, Martina Stella indossa soltanto questo body ed è senza pantaloni. È proprio per questo motivo che, soprattutto nella seconda foto condivisa, si intravedere chiaramente il Lato B della giovane attrice. Insomma, una versione completamente inedita della splendida Martina Stella. Ma che, dati i numerosi likes e i commenti di apprezzamento giunti a corredo dello scatto, sembra essere piaciuta ed apprezzata ai suoi followers. A voi, invece, è piaciuta?