Rosa Perrotta svela nuovi particolari sulla crisi intima: “Che noia!”

Rosa Perrotta è in crisi intima con Pietro Tartaglione: la notizia era circolata a seguito di alcune dichiarazioni dell’influencer, che a distanza di mesi ha deciso di fare chiarezza.

Rosa Perrotta ha sempre avuto un rapporto molto diretto con i suoi follower attraverso i social e, nel corso degli anni, ha dimostrato anche di saper parlare con la massima sincerità di quello che accade nella sua vita.

Proprio per essere completamente sincera sulla sua nuova vita da madre e per condividere la sua esperienza sulle moltissime donne che hanno seguito con interesse e con apprensione la sua gravidanza, Rosa aveva parlato tempo fa di quanto fosse diversa la sua vita sessuale dopo il parto.

L’influencer aveva spiegato che il numero di rapporti intimi con Pietro era notevolmente diminuito e che questo era da imputare ai cambiamenti che avvengono nel corpo e nella menta di una donna.

Da lì la notizia è rimbalzata su giornali on line e canali social fino a raggiungere livelli scandalistici molto lontani dalla verità. Per questo motivo Rosa ha deciso di fare chiarezza attraverso i social e di tornare sull’argomento per un’ultima volta.

Rosa Perrotta: la verità sulla crisi intima

Attraverso le storie di Instagram Rosa ha voluto spiegare ai propri follower che la grandissima attenzione mediatica in merito alla crisi matrimoniale tra lei e Pietro Tartaglione fino a un certo punto è stata tollerabile e addirittura divertente. Da un certo punto in poi, però, le cose hanno cominciato a degenerare e Rosa ha sentito il bisogno di spiegare per quale motivo aveva deciso di parlare di dettagli così intimi della propria vita di coppia.

In una lunga serie di video nelle storie di Instagram Rosa ha spiegato che quando le sono state rivolte domande in merito alla sua vita matrimoniale dopo il parto avrebbe potuto fingere che andasse tutto bene e “fare la fenomena”, cioè la super mamma senza alcun tipo di problema. Non volendo però alzare un “velo di ipocrisia” tra se stessa e le donne che la seguono, Rosa ha voluto parlare apertamente della difficoltà che una donna attraversa nei complessi mesi che seguono la gravidanza.

Addirittura, la sua intenzione era di rivolgere un messaggio anche agli uomini per invitarli a stare il più vicino possibile alle neo – mamme e a comprendere che, per tornare ad avere una vita sessuale attiva come prima, ci vorrà un po’ di tempo e altrettanta pazienza. E il tradimento di Pietro? Solo dicerie senza fondamento e per i continui, falsi gossip sulla sua coppia Rosa ha solo un commento: “Che noia!”