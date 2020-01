Giulia Salemi e Tommaso Zorzi condurranno un programma su Mediaset Play: l’intervista e l’intro sul sito ufficiale. ‘Adoro’ andrà in onda prima de La Pupa e il Secchione.

Dopo la partecipazione a Pechino Express e dopo esser stata una concorrente del Grande Fratello VIP, Giulia Salemi è pronta a condurre un programma. Non sarà sola: al suo fianco Tommaso Zorzi, influencer ed amico. La miss italo persiana è nel suo momento felice: la giovane ha avuto anche un enorme successo con la sua linea d’abbigliamento per il negozio Zuiki. Ed ora le si è aperta una nuova porta: condurrà uno show pre serale che andrà in onda in diretta streaming su Mediaset Play. Si chiama ‘Adoro‘: il nuovo format arriverà prima di La Pupa e il Secchione, in onda ogni martedì. Quiz, interviste e tantissime risate regaleranno al pubblico i due influencer super simpatici. Hanno fatto un’intervista doppia pubblicata dal sito ufficiale di Mediaset, ecco cosa hanno dichiarato.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi conduttori: piombano su Mediaset con ‘Adoro’

Ormai è ufficiale: Giulia Salemi e Tommaso Zorzi condurranno un programma tutto loro. ‘Adoro‘ andrà in onda prima de La Pupa e il Secchione, ogni martedì, in diretta streaming su Mediaset Play. Il loro video di presentazione è ormai ovunque: sui loro profili e su quelli della piattaforma più nota in Italia. I due influencer hanno fatto un’intervista doppia ed hanno regalato molte risate. “Se volete ridere a crepapelle, seguiteci, mi raccomando” annuncia la miss italo persiana: in ogni puntata di ‘Adoro’ ci saranno ospiti a sorpresa provenienti dal mondo della tv e del web. Si affronteranno temi, tra sfide e scherzi, e verrà commentato lo show di Paolo Ruffini, La Pupa e il Secchione, che va in onda ogni martedì sera su Italia Uno. A partire dal 14 gennaio, 30 minuti prima dell’inizio del programma di Ruffini, sulla piattaforma Mediaset Play e sui canali Youtube e Facebook, non perdete l’appuntamento con Adoro: i due grandi amici, influencer, vi aspettano per trascorrere una mezz’ora all’insegna del divertimento.

Giulia Salemi, la rinascita

E’ splendido vedere un sorriso così grande come quello di Giulia Salemi: dopo la rottura con Francesco Monte, è tornata a vivere serenamente la sua vita, in questo momento davvero fortunata. Dal punto di vista professionale sono tante le novità che ha mostrato anche ai suoi fan: la sua linea d’abbigliamento per il marchio Zuiki è andata a ruba, è stato sold out in tutti i negozi! Anche nella vita privata, non sembra esser sola: il settimanale Spy lanciò l’indiscrezione di una relazione con Luigi Ammaturo.

Ora si apre una nuova porta:

Ecco il video di presentazione del programma ‘Adoro’ pubblicato dalla stessa influencer.