GF Vip, come sarà stata la reazione di Salvo Veneziano subito dopo la notizia della squalifica: parla la moglie Giusy a Mattino Cinque, ecco cosa dice.

Seppure sia iniziato da nemmeno una settimana, il Grande Fratello Vip ha catturato l’interesse di tutti. In particolare, Salvo Veneziano. In un nostro recente articolo, infatti, vi abbiamo parlato di alcune affermazioni choc del pizzaiolo siciliano che hanno indignato, e non poco, i numerosi telespettatori del programma. Tanto che, tramite un comunicato ufficiale, gli autori del reality hanno preso un duro provvedimento contro di lui: la squalifica dal gioco. È proprio per questo motivo che Giusy, moglie di Salvo Veneziano, è intervenuta in diretta a Mattino Cinque per spiegare, nel minimo dettaglio, qual è stata la reazione di suo marito dinanzi a tale notizia. La giovane, infatti, a Federica Panicucci ha raccontato di averlo sentito telefonicamente e di avere compreso perfettamente il suo malessere. Ecco tutti i dettagli svelati nel talk di Canale 5.

Salvo Veneziano dopo la squalifica al Grande Fratello Vip: la sua reazione raccontata dalla moglie

Così come nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque, anche durante la puntata odierna di Mattino Cinque, la moglie di Salvo Veneziano è intervenuta su quanto sta accadendo in questo ultimi giorni. E, soprattutto, in seguito alla squalifica di suo marito dal Grande Fratello Vip. In particolare, alla bella Federica Panicucci, Giusy ha raccontato l’attuale stato d’animo del pizzaiolo siciliano. E, soprattutto, qual è stata la sua reazione appena appresa la notizia dell’espulsione. La giovane donna, infatti, ha raccontato di aver avuto la possibilità di sentire telefonicamente suo marito. Ed è proprio in quell’occasione che si è resa conto del malessere e dell’attuale stato d’animo di suo marito. Che, dopo aver visionato il filmato, si è reso realmente conto di quanto accaduto.

Ma non solo. Perché la giovane donna ha anche dichiarato in diretta televisiva: “Ha chiesto scusa agli autori, a tutti, a me, alla figlia e a tutte le donne”.

La struggente dedica a Pietro Taricone

Ancora prima di iniziare la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano è stato il protagonista di un momento davvero imperdibile. Il pizzaiolo, come ricorderete, è stato uno dei concorrenti della prima edizione del reality. E, perciò, compagno di viaggio di Pietro Taricone. È proprio per questo motivo che, ancora prima di varcare la porta rossa, ha voluto dedicare delle struggenti parole al suo amico.