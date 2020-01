Sanremo 2020, due esclusioni a sorpresa: non ci saranno all’Ariston

Questa mattina, durante la conferenza stampa, sono state presentate le co-conduttrici di Sanremo 2020: ci sono due esclusioni a sorpresa

Questa mattina c’è stata la conferenza stampa di presentazione della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha rotto subito gli indugi ed ha presentato le dieci donne che lo accompagneranno in questa avventura. Saranno due donne diverse a serata e in finale ci sarà anche Mara Venier. Le donne sono state scelte tutte dal mondo dello spettacolo, del cinema e del gossip. Sono tutte prime donne, alcune famosissime, altre meno conosciute, ma tutte veramente splendide. Oltre alle dieci donne scelte da Amadeus, però, ci sono anche delle esclusioni eccellenti.

Sanremo 2020, le esclusioni a sorpresa

Nella conferenza stampa di presentazione della settantesima edizione del Festival della canzone italiana sono state presentate le dieci vallette, o meglio co-conduttrici, dello show diretto e condotto da Amadeus. Le undici donne scelte dal conduttore e direttore artistico sono: Antonella Clerici, Monica Bellucci, Sabrina Salerno, Diletta Leotta, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, giornaliste del TG1, Francesca Sofia Novello, fidanzata del motociclista Valentino Rossi, Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, la conduttrice albanese Alketa Vejsiu e la giornalista Rula Jebreal, la cui partecipazione ha suscitato numerosissime critiche. In finale, invece, ci sarà Mara Venier, conduttrice di Domenica In e La porta dei sogni. Undici prime donne, splendide e di classe. Amadeus quasi sicuramente non sfigurerà. Oltre alle undici donne, però, ci sono anche delle esclusioni importanti. Non è passata inosservata, infatti, l’assenza di due donne molto conosciute nel mondo dello spettacolo. La prima è Simona Ventura, che non salirà sul palco dell’Ariston, mentre la seconda è Vanessa Incontrada. L’ex conduttrice di Temptation Island Vip e L’Isola dei Famosi ha dichiarato al settimanale Chi: “Non ci sarò al Festival. Era solo una voce uscita sui giornali, ma faccio il tifo per Amadeus perché lo merita”. La Ventura ha espresso anche un commento positivo nei confronti di Rula Jebreal: “Secondo me su quel palco ci sta bene. Ho letto che parlerà in favore delle donne e sarà molto interessante. La conosco e la stimo”. Vanessa Incontrada, invece, sarà impegnata a teatro con lo spettacolo “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?” e probabilmente non riuscirà nemmeno a vedere le cinque serate del festival della canzone italiana.

Simona Ventura e Vanessa Incontrada erano due nomi vociferati dai giornali nei mesi scorsi. La loro assenza potrebbe farsi sentire, ma le undici donne scelte da Amadeus sicuramente non deluderanno.