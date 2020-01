È un vero e proprio scontro social tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma: pochissime ore fa, tra le due ex amiche, sono volate accuse davvero pesanti.

Dopo il ‘caso’ Pamela Prati, Eliana Michelazzo aveva ritrovato una grande amica in Selvaggia Roma. Dopo tutto il polverone e la bufera mediatica di cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era stata protagonista, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo era stata una di quelle poche persone che le era stata accanto in quel difficile periodo della sua vita. Sembravano essere complici in tutto, Eliana e Selvaggia. Invece, non è stato affatto così. Da quanto testimoniato dall’ex agente della Prati, sembrerebbe che la giovane romana abbia tradito la fiducia della sua cara amica avendo un flirt con il suo fidanzato. È proprio questo che si evince, come dicevamo precedentemente, dalla parole che la bella Eliana ha detto in alcune delle sue ultime e recenti Instagram Stories. In seguito a queste dichiarazioni, immediata è stata la reazione della giovane Roma. Che ha dato origine, così, ad un vero e proprio scontro social. Dove, tra l’altro, non sono affatto mancati scambi di accuse davvero pesanti. Ecco tutti i dettagli.

Eliana Michelazzo, scontro social con Selvaggia Roma: cosa è successo

Sembrava che il loro rapporto fosse come quello tra sorelle. Invece, non è stato affatto così. Pochissime ore fa, Eliana Michelazzo, tramite alcune Instagram Stories, ha rivelato che Selvaggia Roma ha tradito la sua fiducia avendo un flirt con il suo ex fidanzato Daniele Bartolomeo. In questi suo video social, l’ex agente di Pamela Prati ha confessato di aver da sempre avuto questo dubbio. Fino a quando, poi, non ha avuto la conferma. “Ieri sera ho ricevuto una telefonata di conferma dove ho saputo che Selvaggia è stata con il mio ex”, inizia il suo sfogo Eliana. Ma non è finita qui. Perché non solo Eliana, in suddette Ig Stories, rivela di aver sempre avuto questo dubbio e di aver avuto la conferma dalla diretta interessata, ma anche reso pubbliche alcune conversazioni private con lei. Immediata, perciò, è stata la reazione dell’ex concorrente di Temptation Island. Che, tramite un’Instagram Stories, ha così risposto a queste pesanti accuse:

Insomma, tra le due giovani amiche è scoppiato un vero e proprio scontro social. Dove, da come si può chiaramente capire e vedere, non si sono affatto risparmiate delle accuse reciproche. Eliana, infatti, sostiene di essere stata tradita dalla giovane Roma. Selvaggia, dal canto suo, l’accusa di aver inventato tutto. Dov’è, quindi, la verità? Lo scopriremo.