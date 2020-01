Serena Enardu attende la puntata di mercoledì 15 gennaio del GF VIP: su Instagram ha postato una foto sospetta, succederà qualcosa nella terza diretta del reality? Ecco cosa ha pubblicato.

La nuova edizione del Grande Fratello VIP sta già regalando tantissime emozioni e colpi di scena: la prima puntata, la settimana scorsa, ha regalato un vero boom a Mediaset. Abbiamo visto il confronto tra Pago e Serena, poi quello tra Licia Nunez ed Imma Battaglia; dopo una sola settimana è stato squalificato Salvo Veneziano per aver pronunciato parole che violano il regolamento. Insomma, cosa accadrà fino alla fine? Ci aspettiamo di tutto! Intanto però Serena Enardu sui social ha dimostrato di attendere con ansia la puntata di domani sera, mercoledì 15 gennaio 2020. Ecco cosa ha pubblicato.

Serena Enardu attende la diretta del Grande Fratello VIP: colpo di scena in arrivo?

Serena Enardu non è una concorrente del GF VIP ma è una delle protagoniste. Nella prima puntata l’abbiamo vista nel reality: l’ex tronista ha provato ad entrare nella casa di Cinecittà per provare a recuperare il rapporto con il suo ex, Pago, concorrente del reality. Il pubblico da casa aveva il compito di scegliere: con una minima differenza di percentuale, i fan del programma hanno deciso di far tornare a casa Serena. Lontana dal suo amore, la sarda è molto attiva sui social e poche ore fa ha mostrato a tutti la sua attesa.

La Enardu sta aspettando la messa in onda del Grande Fratello VIP: l’ha scritto in una IG story. “Siediti sulla riva del fiume ed aspetta. Vedrai passare il cadavere del tuo nemico“: riporta questa citazione ed in grande ha scritto ‘-1‘. Il -1 si riferisce al fatto che manca un giorno alla diretta? Cosa bolle in pentola? Nel leggere queste parole i pensieri di tutti sono finiti lì: la puntata del 15 gennaio 2020 vedrà dei nuovi colpi di scena? Possiamo aspettarci davvero di tutto…

Serena e Pago sulla via della pace?

Seppur abbiano avuto un ‘brevissimo’ confronto nel salotto della Casa del Grande Fratello VIP, i loro sguardi hanno parlato molto chiaro. Serena vorrebbe un’opportunità per farsi perdonare dal suo Pacifico, il cantante oggi concorrente del reality iniziato da una sola settimana. Sui social, la sarda non fa altro che ricordare lui con dediche e messaggi forti. Intanto, dalla casa Pago ne parla con i suoi coinquilini: sembra ancora scosso per quanto accaduto, ma si è sempre dichiarato ancora innamorato di lei. Riusciranno a chiudere la porta del passato ed iniziare una nuova strada insieme? Lo scopriremo col tempo, intanto la Enardu aspetta di vederlo in tv.

Colpo di scena in arrivo? Non resta che attendere la diretta di domani sera, 15 gennaio 2020, del GF VIP!