Cosa faceva Ultimo prima di diventare un famoso e seguitissimo cantante? A rivelarlo è il diretto interessato su Instagram.

Vanta di un seguito davvero clamoroso, Ultimo Come sapete, da ben quattro anni, il giovane cantante ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Riuscendo, tra l’altro, anche ad ottenere importanti riconoscimenti in una delle manifestazioni musicali più importanti in Italia. Ovvero, il Festival di Sanremo. È in vetta a tutte le classifiche e, addirittura, i suoi tour si rivelano sempre dei veri e propri sold-out, eppure sapete cosa faceva prima di diventare così famoso? No? Questo è l’articolo che fa per voi. A rivelare tutta la verità è stato il diretto interessato. Che, tramite un post pubblicato sul suo canale social ufficiale, ha svelato la sua professione prima di diventare un cantante di successo. Siete curiosi di sapere cosa faceva prima Ultimo? Ecco tutti i dettagli.

Cosa faceva Ultimo prima di diventare famoso? La rivelazione su Instagram

Dal palco del Festival di Sanremo – dove, come dicevamo precedentemente, ha ottenuto importanti riconoscimenti musicali – ai diversi tour negli stadi d’Italia, Ultimo vanta di un successo davvero pazzesco. Non a caso, a breve partiranno anche le sue nuove date in giro per la nostra penisola. Ecco, ma sapete cosa faceva Ultimo prima di diventare famoso? A rivelarlo è stato il diretto interessato. Che, tramite un post condiviso sulla sua pagine Instagram ufficiale, ha reso noto a tutto il suo numeroso ed affezionato pubblico il suo mestiere prima di intraprendere la sua eccellente carriera da cantante. Curiosi di scoprirlo anche voi? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. È proprio questo che, probabilmente per la prima volta in assoluto, Ultimo svela la sua professione prima di diventare un cantante affermato e di successo. “Settembre 2016, pulendo i vetri di un ufficio”, così inizia il post del giovane. Svelando, tra l’altro, che da lì a pochi giorni sarebbe uscito ‘Pianeti’ che avrebbe completamente stravolto la sua vita. “Non smettete mai di credere nella favole”, conclude Ultimo questo post. Lanciando, quindi, a tutti i suoi followers un messaggio davvero importante.

La sua storia d’amore con Federica

Soltanto meno di un anno fa Ultimo, sul palco del Festival di Sanremo, ha presentato ‘I tuoi particolari’, canzone dedicata alla sua ex fidanzata Federica e che gli ha dato la possibilità di classificarsi al secondo posto. Eppure, da quel momento, sono cambiate tantissime cose. Il suo successo è rimasto il medesimo. Ma accanto a lui adesso c’è lei. Proprio colei che lo aveva inspirato a quelle dolci note del suo singolo per il Festival, ha reso nuovamente la vita del cantante davvero splendida.

