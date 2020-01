Cosa succederà a Uomini e Done Over nella puntata di oggi: tutti contro Anna Tedesco, Roberta in lacrime per colpa di Armando.

Se ieri abbiamo visto Tina Cipollari al Trono Over di Uomini e Donne dare nettamente spettacolo, scagliandosi anche contro il pubblico, oggi le cose non miglioreranno. Protagonista però non sarà l’opinionista, ma Gemma Galgani, Anna Tedesco e Roberta Di Padua. Un trittico tutto al femminile al quale si aggiungerà anche la bollente Barbara che come sempre non riuscirà a trattenersi dal dire la sua. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa accadrà nelle anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne di oggi 14 gennaio.

Uomini e Donne oggi, anticipazioni

La puntata di oggi di Uomini e Donne Over sarà dedicata allo scontro iniziale tra Gemma, Anna Tedesco e Antonella. Le tre donne stanno infatti conoscendo lo stesso uomo, Marcello, sceso per corteggiare inizialmente Gemma. Dopo un po’ però l’uomo ha deciso di corteggiare anche Anna e Antonella. Peccato però che, come sappiamo dalle anticipazioni, Gianni Sperti farà una segnalazione proprio sulla Tedesco e Marcello. La situazione si fa calda, ma non finisce qui.

Puntata 14 gennaio Trono Over: anticipazioni spoiler

Anna è infatti al centro di un altro triangolo amoroso, quello con al centro Mattia che sta conoscendo Valentina, Barbara e Anna. Le cose però in questo caso non sembrano andare per il meglio, anzi. Barbara sapendo che lui corteggia altre donne si darà molte risposte da sola, Anna invece dichiara di essersi fatta un’idea diversa di lui. A questo punto Sperti si scaglia contro di lei, dichiarando che la Tedesco non dice mai la verità e quindi non troverà mai l’anima gemella.

Anticipazioni Armando fa piangere Roberta

Si sposta poi l’attenzione su Armando. Dalle anticipazioni sappiamo che Incarnato ha chiesto il numero a Barbara. I due si sono sempre detti di tutto, urlandosi contro e accusandosi di qualsiasi cosa l’uno con l’altro. Ora la decisione di Armando sembra un po’ puzzare. Lui dichiara di aver sempre pensato che Barbara sia una bella donna, ma che il suo problema è la mente. Da quanto sappiamo però, grazie alle anticipazioni di Witty e alle ultime news, Roberta e Armando si scontreranno in modo violentissimo. Lei sostiene che Incarnato le faccia perdere del tempo, mentre lui è convinto che Roberta abbia ancora troppe remore nei suoi riguardi e comincia ad accusarla di non aver detto delle cose alla redazione.

A quel punto Roberta, come abbiamo visto dalle ultime news, sappiamo che scoppierà a piangere disperata per questa situazione, visibilmente turbata.