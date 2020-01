Età e lavoro di Valentina Autiero di Uomini e Donne Over: cosa sappiamo sulla dama?

Una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne è sicuramente Valentina Autiero. La giovanissima romana è nel parterre ormai da moltissimo tempo e purtroppo sembra che le sue avventure amorose non vadano per il meglio. Da anni ormai è nel programma per cercare la sua anima gemella, ma a oggi ancora non l’ha trovata. Sembrava che con Erik le cose andassero bene, lui bello, giovane e intraprendente, l’ha poi “scaricata” dicendo che la ragazza non era propositiva come aveva sperato. Ma chi è Valentina Autiero? Quanti anni ha, qual è la sua età quindi e cosa sappiamo della vita privata?

Chi è Valentina e cosa sappiamo

Valentina Autiero anche per la stagione 2019-2020 è tornata nel parterre femminile di Uomini e Donne Trono Over. Se volete sapere la sua età, la ragazza è nata il 21 dicembre 1979 ad Anzio e quindi proprio poco tempo fa ha festeggiato i suoi 40 anni. Verace, passionale e diretta, Valentina non avrà trovato forse un uomo, ma ha conquistato sicuramente il pubblico a casa che la ama per la sua schiettezza e la sua grinta spumeggiante.

Età e lavoro di Valentina Autiero

Cosa sappiamo della sua vita privata? Valentina quando si è diplomata ha iniziato subito a lavorare perché voleva essere indipendente e non pensare sulla famiglia. Ha affrontato diverse posizioni lavorative e oggi è responsabile commerciale in un centro estetico dopo aver lavorato per anni in uno studio dentistico.

La vita privata di Valentina di Uomini e Donne Over

Il profilo Instagram di Valentina rivela molte delle sue passioni tra cui svetta sicuramente quella dell’estetica e della moda. Il suo lavoro insomma. Sulla sua pagina social infatti vediamo Valentina Autiero pubblicare moltissimi selfie, ma non solo. La dama del parterre di Uomini e Donne Over ama anche moltissimo i suoi due nipoti. Passa con loro molto tempo e si dichiara sempre molto fiera ed orgogliosa di averli nella loro vita perché la loro nascita è la prova che l’amore vero esiste. La Autiero poi non si vergogna di farsi vedere struccata o magari non perfetta. La sua bellezza tanto, make up o meno, rimane immutata e quindi poco importa.

Fidanzato Valentina Autiero

Ora la speranza è che Valentina trovi un compagno. La sua partecipazione a Uomini e Donne è iniziata infatti proprio per quello e sta proseguendo su questa linea. Alla Autiero non interssa fare amicizia nel programma. Lei ha un unico obiettivo e sta combattendo duramente per ottenerlo. Noi non possiamo far altro che augurarle di riuscirci.