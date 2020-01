Pochissime ore fa, Alessandra Amoroso ha dato ai suoi followers l’annuncio a sorpresa di una splendida novità in arrivo: i fan sono in estasi.

Da quando è terminato il suo percorso ad Amici, Alessandra Amoroso ha cavalcato l’onda del successo. Sono passati esattamente 10 anni da quel momento, eppure la giovane salentina continua a riscuotere un seguito davvero pazzesco. La sua musica piace a tutti. Dai più piccini ai più grandi. Ed è proprio per questo motivo che ogni suo singolo, album o tour registrano dei dati davvero da record. Tuttavia, il successo di Alessandra si è allargato anche in altri ‘confini’. Non soltanto in ambito musicale, quindi, ma anche in ambito social. Su Instagram, la giovane Amoroso è super seguita e, soprattutto, molto attiva. Infatti, pochissime ore fa, ha condiviso con i suoi sostenitori una novità davvero splendida. Che, in un batter baleno, ha spiazzato e reso gioiosi tutti i suoi fan. Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che è stato, senza alcun dubbio, un annuncio davvero a sorpresa. Ecco.

Alessandra Amoroso, splendida novità in arrivo: l’annuncio a sorpresa

È sempre molto attiva sui social, Alessandra Amoroso. Sul suo canale instagram, infatti, la giovane cantante è solita intrattenere i suoi followers con foto davvero deliziose. E non solo. Ci tiene particolarmente alla sua ‘Big Family, Alessandra. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poter aggiornarli su quanto accade dal punto di vista professionale e lavorativo. Pochissime ore fa, perciò, ha voluto condividere con loro una novità davvero splendida. Che, com’è giusto che sia, ha letteralmente lasciato senza parole i suoi sostenitori. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. È proprio questa ‘clamoroso’ e piacevolissimo che, qualche ora fa, Alessandra Amoroso ha voluto condividere con i suoi fan: un duetto, supponiamo, con J-Ax. Insomma, una notizia che non è assolutamente passata inosservata. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti i suoi fan davvero sgomenti. In tantissimi, infatti, hanno commentato in modo più che positivo questa novità. Insomma, noi non vediamo l’ora, voi?

Il racconto da brividi su quell’episodio

In una sua recente intervista per il settimanale Grazia, Alessandra Amoroso ha confessato di aver subito, nel lontano 2016, un intervento chirurgico per asportare due noduli che le erano stati ritrovati alle corde vocali. Nonostante sia andato tutto a buon fine, la cantante ricorda di aver avuto all’epoca molta paura.