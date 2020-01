Grande Fratello Vip Andrea Denver, avete mai visto la fidanzata del concorrente del reality? È bellissima; ecco le foto.

È iniziata da pochissimo la quarte edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione ricca di novità e colpi di scena, a partire dal conduttore Alfonso Signorini, per la prima volta in questo ruolo nel reality più spiato della tv. Ed Alfonso ha voluto regalare a questa edizione un cast davvero indimenticabile, ricco di personaggi interessanti. Tra questi, c’è senza dubbio Andrea Denver, il giovane modello italiano, ma residente negli USA, la cui presenza fa piacere soprattutto alle donne. Eh si, perché Andrea è davvero bellissimo, e , a quanto pare, molto desiderato. Tra i suoi ex flirt, c’è anche quello con una delle coinquiline al GF VIP, Elisa De Panicis. Ma nel suo cuore c’è spazio per una sola donna. Si chiama Anna, la sua fidanzata, ed è bellissima quanto lui. Siete curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito!

Andrea Denver del Grande Fratello Vip: ecco Anna, la sua fidanzata americana

Andrea Denver, pseudonimo di Andrea Salerno, è uno dei concorrenti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che, in pochissimi giorni, ha regalato già tantissime emozioni e colpi di scena. A proposito di Andrea, c’è la concorrente Elisa De Panicis che ha avuto qualcosa da ridire nei confronti del bel modello, secondo lei ‘calcolatore e a convenienza’ in questa sua esperienza in tv. Che la ragazza serbi ancora un po’ di rancore per un flirt passato mai decollato tra i due? In molti l’hanno pensato sul web, nonostante Elisa abbia negato. Quel che è certo è che, per Andrea, la storia con la De Panicis fa completamente parte del suo passato. Nel suo presente, ora, c’è solo Anna, la sua attuale fidanzata. Si chiama Anna Wolf ed è una modella americana. Capelli lunghi ed occhi chiari, Anna è davvero meravigliosa.

Ecco uno scatto di coppia, postata proprio dalla ragazza sul suo Instagram, qualche giorno fa:

Una coppia di super bellissimi, non c’è alcun dubbio. Anche se, nella Casa, Andrea ha definito relazione con Anna un ‘tira e molla’ infinito: non sono mancati problemi per via della differenza d’età, seppur non esagerata ( 5 anni), e della distanza. Andrea vorrebbe tornare a vivere in Italia…come finirà tra i due? Di certo, quella al GF Vip sarà un’esperienza che potrà servire molto alla coppia per chiarirsi le idee. E a voi, piacciono Andrea ed Anna insieme?