A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è stata protagonista di un duro battibecco con Clizia Incorvaia: ecco cos’è successo.

Ci siamo: mancano pochissime ore e, finalmente, assisteremo alle terza diretta del Grande Fratello Vip. Puntata che, dato quanto è accaduto in questi ultimi giorni, sarà senza alcun dubbio davvero imperdibile. Non si parlerà soltanto di Salvo Veneziano e della sua squalifica, ma anche dei litigi che hanno animato la casa in queste ultime ore. A partire, quindi, dalle accuse di Elisa De Panicis ad Andrea Denver. Ed, infine, lo scontro tra Antonella Elia e la stessa Elisa. Ma non è finita qui. Perché, a poche ora dall’appuntamento di questa sera, l’opinionista di Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne è stata protagonista di un duro battibecco con un’altra coinquilina della casa. Parliamo, infatti, di Clizia Incorvaia. È il momento del pranzo ed Antonella, per niente soddisfatta delle porzioni di cibo di ciascun concorrente, ha letteralmente sbottato con l’ex compagna di Francesco Sarcina. Ovviamente, ci teniamo a sottolineare che non è successo nulla di grave. Fatto sta che entrambe, dato il loro carattere molto forte, hanno tenuto a ribadire la loro idea. Ma ecco tutti i dettagli.

Antonella Elia ‘sbotta’ contro Clizia Incorvaia a poche ora dal Grande Fratello Vip

È passata soltanto una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip, eppure i primi momenti di ‘tensioni’ si sono già fatti vedere. Non ci riferiamo soltanto allo scontro di qualche giorno fa tra Salvo Veneziano e Pago, in seguito all’entrata di Serena nella casa, ma anche a quello che è accaduto, pochissime ore fa, tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia. Come dicevamo precedentemente, era il momento del pranzo. E ciascun concorrente è pronto a cibarsi della porzione di cibo che gli spetta. L’opinionista, però, non d’accordo. E, vedendo l’ex compagna di Sarcina dividere il pesce con altri, ha sbottato: “Non è giusto che chi mangia la pasta, non può mangiare il pesce. Sono le regole basilari della convivenza”, dice Antonella perdendo completamente la pazienza.

A questo punto, prende parola Clizia che, senza peli sulla lingua, ha risposto: “Mangiamolo tutti il pesce, ma stiamo facendo porzioni paritarie”. Ma il battibecco non vuole placarsi. Antonella continua: “Non c’è verso di farsi capire, regna la p******e”. E Clizia conclude: “Vuole far casino senza motivo, l’ho capito”. Insomma, se questi sono i presupposti di quest’inizio puntata…