Maria De Filippi contro Armando? Anticipazioni Uomini e Donne 15 gennaio

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 15 gennaio: Maria De Filippi interpella Armando sulle segnalazioni.

Oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, va in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne e dalle anticipazioni sappiamo che gli animi saranno piuttosto caldi. Agitazione e tensione al punto che Maria De Filippi sarà costretta a intervenire. Il tutto per via di svariate segnalazioni arrivate su uno degli uomini del parterre, Armando Incarnato. L’uomo infatti, già nella puntata di ieri, era stato tacciato di mentire. Secondo molti ha infatti una relazione fuori dal programma che tiene nascosta per rimanere in trasmissione.

Maria De Filippi interviene sulla questione di Armando Incarnato

Nella puntata di oggi, 15 gennaio, di Uomini e Donne Over vedremo la sfilata delle donne, ma prima ci sarà ampio spazio alle discussioni in merito ad Armando. Su di lui infatti ci sono svariate segnalazioni e tutte parlano di una donna che il corteggiatore del parterre maschile sentirebbe costantemente. Roberta Di Capua, Veronica, Barbara e soprattutto Gianni Sperti ricevono infatti costanti segnalazioni a riguardo. Si pensa che Armando abbia infatti una relazione fuori dal programma che tiene però nascosta proprio per rimaner in trasmissione. “Dunque Armando, tutti tirano fuori la storia di questa ragazza che continua a telefonare. Tu hai sempre detto che con questa ragazza non hai nulla a che vedere, giusto?” chiede la De Filippi e Armando vedremo come si difenderà dalle accuse anche questa volta.

Lo scontro tra Barbara De Santi e Mattia

Barbara De Santi, intanto, sta conoscendo Mattia, ma l’uomo farà notare alla donna che è sparito perché si sentiva sempre attaccato “Non mando messaggio perché ho paura di essere aggredito così, ricevo delle menate incredibili e non stiamo nemmeno insieme” dichiara Mattia. Una discussione accesa insomma che arriverà però alla fine quando entrambi decideranno di non frequentarsi più. Il carattere di Barbara ha mietuto un’altra vittima insomma.

La sfilata delle dame di Uomini e Donne Over: scatta la polemica

Per quanto riguarda la sfilata invece delle dame del Trono Over di oggi, 15 gennaio, vedremo diverse sfide. Anna contro Gemma sul tema della sensualità e Roberta contro Veronica. Quest’ultima sfilata però scatenerà diverse polemiche che vedranno una Valentina Autiero molto animata per difendere Roberta “Siete di uno scontato unico”. Secondo lei infatti gli uomini non hanno giudicato l’outfit, ma solo la bellezza fisica di Veronica. Gli uomini attaccano subito e cercano di difendersi, ma il pubblico esplode in un boato.