Pochissime ore fa, Aurora Ramazzotti ha raccontato di un fastidioso inconveniente di cui è stata protagonista: ecco il ‘furioso’ sfogo su Instagram.

Di ritorno da una splendida vacanza alle Maldive in compagnia di suo padre Eros e del suo fidanzato Goffredo Gerza, Aurora Ramazzotti è subito ritornata a lavoro. Come testimoniato da alcune sue recenti Instagram Stories, la figlia di Michelle Hunziker, in queste ultime ore, è in radio. Pronta a condurre i suoi programmi quotidiani. Tuttavia, come è al suo solito fare, ha voluto condividere con i suoi sostenitori un inconveniente davvero fastidioso di cui è stata protagonista. Siamo in pieno inverno. E, si sa, c’è molta più facilità ad ammalarsi. Ecco. È proprio queste che, tramite le sue recenti ed ultime IG Stories, la giovane ha raccontato. Ma non solo. Perché, stando alle sue parole, sembrerebbe che Aurora non riesca a fare gli starnuti. Insomma, un inconveniente, da come si può chiaramente capire, davvero spiacevole. Ma non è finita qui. Perché, subito dopo la ‘rivelazione’, la giovane Ramazzotti ha un ‘furioso’ sfogo. Per quale motivo? Ecco tutti i dettagli.

Aurora Ramazzotti, fastidioso inconveniente: “Non devi farlo, non ci riesco”, il furioso sfogo

Con queste temperature davvero rigide, si sa, ci si ammala facilmente. È proprio questo, come dicevamo precedentemente, che ‘avverte’ Aurora Ramazzotti. Nelle sue ultime Instagram Stories, la bellissima figlia di Eros e Michelle Hunziker racconta di avere la sensazione di stare per ammalarsi. “Mi sa che mi sto ammalando”, dice Aurora in questi suo video social. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, subito dopo, la giovane Ramazzotti racconta di un fastidioso inconveniente di cui è spesso ‘protagonista’. “Oggi è la classica giornata in cui devi starnutire tutto il giorno, ma non ci riesci”, continua la speaker radiofonica.

Ma non è finita qui. Perché dopo questa ‘rivelazione’, Aurora è protagonista di un ‘furioso’ sfogo. “Non ci riesci e poi arriva sempre qualcuno che dice ‘ecciù’ e tu tipo ‘non devi farlo, non ci riesco’”, conclude Aurora visibilmente ‘amareggiata’ per questo inconveniente di routine.

La sua più grande passione: lo sport

Oltre la musica e il canto, Aurora Ramazzotti ha anche un’altra passione: lo sport. Già in precedenti occasioni, infatti, la giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha mostrato ai suoi followers i suoi duri e costanti allenamenti. Che, data la forma smagliante della giovane, stanno dando dei risultati davvero pazzeschi. Siete d’accordo anche voi?

