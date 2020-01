Barbara D’urso mostra la scollatura in primo piano su Instagram: si vede davvero ‘troppo’, pioggia di commenti per la ‘particolare’ didascalia del post della conduttrice.

Barbara D’urso è una delle regine indiscusse di Mediaset, seguitissima e molto amata dal pubblico. In onda praticamente quasi tutti i giorni della settimana, la conduttrice tiene compagnia agli italiani con i suoi programmi, che riscuotono un successo incredibile. Domenica ricomincerà anche ‘Live – Non è la D’urso’, dopo la pausa natalizia, così Barbara avrà addirittura un doppio impegno, vista la diretta pomeridiana di ‘Domenica Live’. Del resto, la D’Urso è una vera stakanovista, e si dedica sempre al massimo al suo lavoro. Sempre molto attiva su Instagram, condivide con i followers tutto quello che fa, com’è successo, ad esempio, durante la vacanza a Dubai che ha fatto nei giorni di Capodanno, che l’ha vista protagonista di tanti momenti belli e anche di qualche disavventura, tutto rigorosamente documentato su Instagram. Poco fa la conduttrice ha condiviso sul suo profilo una foto da urlo, che mette in evidenza la sua scollatura prorompente: ecco lo scatto che ha scatenato una vera e propria pioggia di commenti.

Barbara D’Urso, scollatura da urlo su Instagram: pioggia di commenti per la didascalia del post

Barbara D’urso ha infiammato Instagram poco fa, con uno scatto davvero da urlo, che ha fatto girare la testa ai suoi tantissimi fan. La bella conduttrice, che spesso e volentieri mostra il suo corpo mozzafiato sui social, ha condiviso un suo selfie, nel quale è in primo piano. La didascalia del post, in realtà è dedicata al suo rossetto. Barbara chiede infatti ai fan se approvino la tinta di rossetto che ha scelto. Ma per i suoi followers è davvero difficile soffermarsi sulle labbra, vista tutta la ‘mercanzia’ che c’è in bella mostra. Nella foto, infatti, la D’Urso indossa un abito a fantasia scozzese particolarmente scollato, che mette in evidenza le sue forme esplosive e lascia intravedere quasi ‘troppo’, cosa che ha fatto chiaramente impazzire i suoi fan.

“Che dite, lo metto oggi questo rossetto?”, chiede Barbara ai suoi followers, ma i commenti che piovono sottolineano proprio come sia difficile per la gente soffermarsi sulla tinta di rossetto della conduttrice, perché l’occhio cade inevitabilmente altrove…

Tra i tantissimi commenti arrivati a Barbara, spicca anche quello di Riccardo Signoretti, giornalista spesso presente nei salotti televisivi della conduttrice, che le fa i complimenti per la sua bellezza, sottolineando anche lui che il rossetto non è certo la prima cosa che salta all’occhio.