Caterina Balivo si riprende mentre si strucca: spunta un ‘dettaglio’ che non passa inosservato nelle stories della conduttrice di Vieni da me.

Ogni giorno fa compagnia a milioni di telespettatori con le sue interessanti interviste a Vieni da Me. Ma Caterina Balivo ama tenersi in contatto con il suo pubblico anche attraverso i social. In particolare attraverso Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che la conduttrice è solita postare foto e video delle sue giornate: dai backstage dietro le quinte di Vieni da me, agli scatti a casa e in famiglia. E non mancano le Instagram stories, attraverso le quali la conduttrice rende partecipi i suoi followers di alcuni momenti delle sue giornate. Mostrandosi spesso con look ‘stravaganti’. È quello che è accaduto ieri sera, prima di andare a letto, quando Caterina ha deciso di registrare alcuni video in un momento fondamentale per ogni donna: quando è l’ora di struccarsi! Nelle sue stories, mentre è intenta a liberarsi dal suo make up, Caterina indossa un accessorio molto particolare, che non poteva passare inosservato. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito!

Caterina Balivo si strucca, un dettaglio colpisce tutti: il cerchietto da unicorno

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della tv. Ogni giorno è in onda con Vieni da me, la seguitissima trasmissione di Rai Uno in cui intervista tantissimi ospiti speciali. Ma la bellissima napoletana non è seguita solo sul piccolo schermo. Anche sui social, infatti, Caterina può contare su una numerosissima schiera di fan, che giorno dopo giorno seguono le sue avventure ‘virtuali’. Fan coi quali la Balivo condivide tanti momenti delle sue giornate. Come ha fatto anche ieri sera, quando ha deciso di pubblicare delle stories mentre si struccava. Stories in cui è un particolare ‘accessorio’ che attira l’attenzione di tutti. Un accessorio che Caterina indossa, per non sporcare i capelli. Ecco di cosa si tratta:

Ebbene sì, un cerchietto a forma di unicorno! Un accessorio decisamente ‘stravagante’, quello che indossa Caterina. Un regalo di un suo amico, come dichiara la stessa conduttrice nelle stories. “Visto che oggi ho fatto lo shampoo e la piega, ho bisogno di una fascia che possa proteggermi dalla pulizia del viso!”, ha raccontato la conduttrice nei video, mostrandosi con questo look decisamente ‘inedito’. Ma, anche così, Caterina riesce ad essere più bella che mai. E voi, la seguirete oggi a Vieni da me?