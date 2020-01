Caterina Balivo, il segreto del suo armadio: “Finalmente dormono tutti”

Caterina Balivo mostra il suo armadio nelle storie su Instagram: “Devo mettere a posto, c’è un mischia mischia”.

La regina del pomeriggio di Rai 1, Caterina Balivo, nella tarda serata di ieri sera ha fatto divertire i suoi fan aprendo il suo armadio. La conduttrice di Vieni da Me, che ieri ha ottenuto il 14% di share, infatti ha ripreso un po’ del suo armadio e soprattutto un capo, una maglia, con una scritta che a suo dire sarà il motto del 2020.

Com’è l’armadio di Caterina Balivo?

Ieri sera, intorno alle 22,30, Caterina Balivo si è ritagliata un momento privato con i suoi followers. I bambini erano a dormire, suo marito anche e lei ha potuto chiacchierare liberamente con i fan tramite le storie su Instagram. Caterina ha infatti deciso di prendersi un momento per mettere a posto il suo armadio. “Dormono tutti, finalmente posso mettere a posto un po’ il mio armadio perché c’è un mischia mischia estivo, invernale, vecchio, nuovo… Urge un mercatino di Caterina Secrets – ha dichiarato la conduttrice che poi ha aggiunto – Tra l’altro a Roma non l’ho mai fatto. Mi conviene andare a Porta Portese con una bancarella e farlo lì. Comunque vi auguro una buona notte e il motto del 2020 sarà questo: Think Rich Look Poor”. Caterina mostra così una maglia che riporta proprio questa scritta.

La beauty routine serale di Caterina Balivo

Un paio di ore più tardi poi la Balivo si è mostrata ai fan con una fascetta a unicorno sulla testa, pronta per la sua beauty routine serale. “Sono pronta per struccarmi e visto che oggi ho fatto shampoo e piega ho bisogno di una fascia che mi protegga dalla pulizia del viso. Il mio amico Lorenzo mi ha fatto questo regalo molto gradito”. E così Caterina si mostra a tutti con questo buffo cerchietto. Argomento quello dei cerchietti, per altro affrontato anche in precedenza visto che la piccola Cora è stata ripresa sempre in una storia con indosso un vistoso cerchietto. La conduttrice di Vieni da Me ha così fatto un quiz ai suoi fan: “Li indossa perché vede che me li metto io?” e ovviamente i followers hanno risposto positivamente.

La Balivo così, ancora una volta, ha fatto entrare i suoi fan nella sua casa e nella sua vita privata. Questo è sicuramente uno dei lati che maggiormente tutti i fan apprezzano: il volto dietro la conduttrice che, in questo caso, coincide.