In una delle sue recenti Instagram Stories, Diletta Leotta si riprende con la giacca leggeremente aperta, inevitabilmente gli occhi cadono lì.

Se ne parlava ormai da diverse settimane, eppure soltanto ieri abbiamo avuto la conferma: Diletta Leotta sarà al Festival di Sanremo 2020. In qualità di valletta e, quindi, di fedele compagna di viaggio di Amadeus, la conduttrice sportiva di Sky sarà una di quelle dieci donne che, come svelato dal direttore artistico e presentatore della manifestazione musicale, calcheranno il palco dell’Ariston. La bella siciliana non vede l’ora di vivere quest’esperienza. Lo si deduce chiaramente da questo splendido sorriso che ha sfoggiato in una delle sue recenti Instagram Stories. Ecco. A proposito di questo, proprio in quest’ultima IG Stories, la bellissima Diletta è stata davvero ‘esagerata’. In suddetta immagine, Diletta si riprende con il suo team da lavoro. Ma non solo. Perché la bella Leotta indossa una fantastica giacca che risulta essere aperta. È proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, gli occhi di tutti i suoi followers saranno caduto proprio lì. Volete conoscere tutti i dettagli. Tranquilli, ve li mostriamo immediatamente.

Diletta Leotta, la giacca è aperta: è impossibile guardare altrove

Quando si parla di Diletta Leotta non si può fare altro che alzare la mani. Conduttrice sportiva di fama, la giovane siciliana vanta di un successo davvero clamoroso anche per la sua smisurata bellezza. Di cui, come raccontato in diversi nostri articoli, ne da ampio sfoggio su Instagram. Sul suo canale social, la giovane ragazza è molto attiva. E non perde, perciò, mai occasione di poter condividere attimi della sua vita quotidiana e/o lavorativa con i suoi followers. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in compagnia del suo team di lavoro, la bellissima siciliana ha condiviso un’instagram stories davvero ‘particolare’. Come dicevamo precedentemente, Diletta si riprende con indosso una giacca leggermente aperta proprio su un punto particolare del suo corpo. È proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, sarà stato davvero difficile per i suoi followers spostare lo sguardo altrove:

Con un sorriso davvero splendente, Diletta Leotta cattura l’attenzione dei suoi followers anche per questa splendida giacca leggermente aperta sul Lato A. Che, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, mostra chiaramente una scollatura davvero da capogiro.

Come va con Daniele Toretto?

È stata la coppia più ‘chiacchierata’ dell’estate quella formata da Diletta Leotta e Daniele Toretto. Nonostante, fino a qualche tempo fa, i due non avessero chiaramente espresso i loro sentimenti, erano soliti trascorrere parecchio tempo insieme.