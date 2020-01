Elga Enardu in difficoltà, il racconto choc su Instagram: “Ho rischiato davvero grosso”, ecco cos’è successo alla gemella di Serena Enardu, fan preoccupati per lei.

Elga Enardu è la gemella di Serena Enardu, grandissima protagonista del gossip degli ultimi giorni per la sua storia con Pago, finita dopo Temptation Island Vip. Oggi, a quanto pare, Serena è tornata sui suoi passi e ha chiesto al cantautore, chiuso attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, una seconda occasione. In tanti hanno criticato il suo comportamento, accusandola di non essere sincera e di aver fatto questo passo solo per ripulire la sua immagine e far parlare di sé. La pensa così il suo ex Giovanni Conversano, che è stato più volte ospite di Barbara D’Urso, e l’opinionista Karina Cascella, che ha avuto parole molto dure per lei. A difenderla a spada tratta, invece, proprio la sorella Elga, che con Serena ha un rapporto davvero unico, praticamente viscerale. Elga si è rifiutata di presentarsi nello studio di Domenica Live per ‘non sedersi al tavolo con persone di basso livello’, come lei stessa ha affermato, ma sui social continua a difendere sua sorella. Poco fa, sempre sul suo profilo Instagram, sono apparse alcune stories in cui Elga ha raccontato la brutta disavventura che ha vissuto stamattina: “Ho rischiato davvero grosso”, ha detto.

Elga Enardu in difficoltà: ecco la disavventura che le è capitata, “Ho rischiato grosso”

Elga Enardu è sempre molto attiva su Instagram e condivide con i fan quasi tutto quello che fa. Poco fa ha registrato delle storie in cui ha raccontato il momento di grande difficoltà che ha vissuto questa mattina. L’ex tronista di Uomini e Donne, sposata con Diego Daddi, è uscita in macchina e ha spiegato che è stata una fortuna riuscire a uscire di casa oggi. “Ho rischiato davvero grosso stamattina, ora vi spiego perché”, ha detto, e ha poi raccontato che poco prima, mentre cercava di fare una medicazione al suo ginocchio, ha avuto uno svenimento. La cosa l’ha fatta parecchio spaventare, così come lei stessa afferma, ma per fortuna si è risolta nel migliore dei modi, perché Elga è riuscita a telefonare a sua madre e lei l’ha fatta distrarre e tranquillizzare, evitando che perdesse completamente i sensi.

Elga appare visibilmente ancora scossa per l’accaduto, che evidentemente le ha provocato un grosso spavento. Ora il peggio, fortunatamente, è passato, e la gemella di Serena Enardu può continuare la sua giornata tranquillamente.