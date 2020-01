Barbara De Santi, Uomini e Donne: età, lavoro e tutti i retroscena

Chi è Barbara De Santi, età e lavoro della protagonista del Trono Over di Uomini e donne.

Tra i personaggi che mantengono alta l’attenzione su Uomini e Donne c’è sicuramente Barbara De Santi. La dama del Trono Over infatti piuttosto pretenziosa e si scalda subito quindi le liti quando interviene lei sono praticamente all’ordine del giorno. Se in queste puntate l’abbiamo vista chiudere il rapporto con il nuovo corteggiatore, Mattia, la sua storia all’interno del programma è stata caratterizzata da molti momenti indelebili. Le sue sfuriate con Gemma, le urla contro Armando, le difese spasmodiche del suo lavoro e della sua classe. Ma chi è veramente Barbara De Santi di Uomini e Donne? Quanti anni ha e che lavoro fa?

Quanti anni ha Barbara De Santi e che lavoro fa

Barbara De Santi è arrivata a Uomini e Donne nel 2011 e fino al 2015 si è contesa il posto delle dame più chiacchierate del programma. Classe 1969 l’età di Barbara è nota, ma il suo spirito così giovane e combattente la fanno sembrare molto più ragazzina. Nata a Mantova, Barbara ha coltivato da subito una grande passione per la musica. Infatti si è diplomata in clarinetto presso il Conservatorio L.Campiani della sua città d’origine. Ma non solo, ha studiato da geometra, si è diplomata e poi ha deciso di dedicarsi all’insegnamento. Dopo un master in sostegno scolastico presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Barbara infatti è insegnante di musica e di sostegno in una scuola media.

Il blog di moda di Barbara De Santi

A questa passione però la De Santi ha anche quella della moda e infatti ha un suo blog personale in cui affronta proprio questi argomenti. Da prodotti di tendenza come orologi o cinture e borse, si parla anche di vestiti e di eventi e situazioni in cui è stata lei. Insomma una porta aperta sulla sua vita personale e professionale.

Le apparizioni in tv prima di Uomini e Donne

Per la rubrica forse non tutti sanno che, Barbara De Santi non è nuova alla tv. Già prima della sua partecipazione a Uomini e Donne l’abbiamo vista a Ok, il prezzo è giusto e Piacere Rai 1, prima di approdare a Uomini e Donne. Una volta atterrata nel parterre del dating show di Maria De Filippi, Barbara si è data da fare per trovare l’uomo giusto.

Sono stati svariati i flirt fin quando non ha lasciato la trasmissione perché aveva un uomo fuori. Fra i due la storia è andata bene, ma quando l’amore è terminato la De Santi ha deciso di ritornare in televisione a cercare l’amore, precisamente a Uomini e Donne.