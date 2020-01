Francesca Pascale svela un retroscena importante sul rapporto con Pier Silvio Berlusconi: il ruolo di Marta Fascina nella vita dell’ex Premier

Francesca Pascale ha origini Napoletane e come ben sapete, è la compagna di Pier Silvio Berlusconi ormai dal 2012. I due hanno ben 49 anni di differenza, eppure nel corso degli anni si sono sempre mostrati una coppia solida e abbastanza affiatata. Francesca è sempre stata accanto all’uomo, non lasciandolo mai solo, neanche nei momenti più difficili e delicati. Vi ricordiamo infatti che solo qualche mese fa l’uomo era stato colpito da un malore che aveva fatto spaventare e non poco l’intera famiglia, e anche in quel caso la donna non l’ha lasciato neanche un attimo. Francesca nonostante sia la compagna di una figura di importante rilevanza per la politica Italiana, si è sempre mostrata sul suo profilo Instagram una donna semplice e discreta, postando quasi esclusivamente gli attimi gioiosi che trascorre in compagnia dei suoi cani, nella villa in cui abita con Pier Silvio. Proprio in merito al loro rapporto però, Francesca Pascale ha dovuto spendere alcune parole, per spiegare tutti i rumors di questi giorni che vedrebbero Silvio tra le braccia di un’altra donna. Da un po’ di tempo si vocifera infatti un avvicinamento tra l’ex premier e Marta Fascina. Vediamo le parole della Pascale…

Francesca Pascale, retroscena sul rapporto con Silvio Berlusconi

Francesca Pascale attraverso un’intervista a Novella 2000 svolta da Roberto Alessi, ha rivelato alcune informazioni importanti per mettere a tacere i rumors sul presunto avvicinamento del compagno a Marta Fascina. Nel dettaglio la donna ha dichiarato: “Dico che anch’io ho appreso la cosa attraverso i siti, in primis attraverso Dagospia. Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli (senatrice di Forza Italia). La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore… Non è strano per Silvio, che lavora sempre e che da sempre ha i suoi collaboratori in casa”. Ovviamente la domanda sul dove dorma Berlusconi sorge spontanea e la donna ha risposto così: “Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani”.

La donna ci ha tenuto a specificare che ove mai i rumors circolati su Berlusconi e Fascina si rivelassero veri, lei riterrebbe immediatamente conclusa la loro relazione: “Già perché se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirà… dopo 15 anni”.