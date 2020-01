Gabriele Parpiglia difende la Ferragni su IG: la voleva a Sanremo

Gabriele Parpiglia è un fan della Ferragni, tanto da criticare apertamente la scelta di Amadeus di non includere la moglie di Fedez tra le dieci donne di Sanremo: la sua idea nelle storie di Instagram

Negli scorsi giorni ha fatto scalpore l’elenco delle dieci donne che Amadeus ha voluto al proprio fianco per la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Tra i nomi che sono stati selezionati non compare quello di Chiara Ferragni, che a detta di Gabriele Parpiglia avrebbe avuto tutte le carte in regola per presenziare al Festival.

A dimostrazione che il famoso giornalista televisivo non è affatto l’unico a pensare che la Ferragni meriti un grande risalto, arriva la notizia che Chiara Ferragni e Fedez presenzieranno alla serata degli Oscar.



E’ abbastanza chiaro quanto sia paradossale il fatto che Chiara riscuota un successo e una considerazione maggiore all’estero che in patria e che coloro che hanno lavorato al cast del Festival hanno compiuto una scelta discutibile.

Gabriele Parpiglia ha parlato di Chiara Ferragni a Sanremo (più che altro della sua esclusione) in una storia di Instagram con la quale ha risposto a una considerazione molto mirata da parte di un follower, e non ha usato mezzi termini.

Gabriele Parpiglia: “Vince il pensiero medio!”

Nel bene o nel male, di Chiara Ferragni e delle sue imprese social si parla sempre e comunque. Proprio per questo l’operato della più famosa regina dei social italiani è destinato a far alzare qualche sopracciglio e a risultare piuttosto “incomprensibile” alle generazioni più anziane.

Forse proprio per questo la Rai ha deciso di escludere Chiara Ferragni da Sanremo, dal momento che il “mestiere di influencer” non è ancora ben compreso da gran parte della popolazione italiana.

Proprio contro questo modo di pensare, che sembra forse un po’ arretrato rispetto alla realtà attuale, si è schierato Gabriele Parpiglia.

Tra le altre cose, la RAI ha dovuto dimostrare proprio in merito a Sanremo di essere in grado di superare le polemiche dando spazio a una donna che aveva fatto scattare una vera e propria insurrezione sui social: la giornalista Rula Jebreal.

Oltre alla Ferragni però ci sono state altre due escluse clamorose, che però sembrano essere “assenti giustificate”: si parla di Simona Ventura e Vanessa Incontrada.

Chi proprio invece non ha mandato giù l’amarissimo boccone di essere esclusa ancora una volta dalla kermesse sanremese è la giornalista Paola Ferrari, che avrebbe voluto coronare il sogno di condurre (o di cantare) durante il Festival.