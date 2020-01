GF Vip, scintille tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis: “Abbiamo una pornostar in casa”, volano parole pesanti, ecco cos’è successo nel dettaglio tra le due concorrenti.

Il Grande Fratello Vip sta entrando sempre più nel vivo e non mancano le dinamiche tra i tanti concorrenti che sono entrati nella casa. E’ avvenuta già anche la prima squalifica, ai danni di Salvo Veneziano, reo di aver utilizzato termini inappropriati nei confronti di Elisa De Panicis. Il siciliano è stato costretto ad abbandonare immediatamente ed è stato poi subito raggiunto da Striscia la Notizia per la consegna di un tapiro, occasione nella quale ha potuto fare le sue scuse pubblicamente e giustificare il suo comportamento. Ma non è tutto. La modella ha avuto anche i primi problemi con gli altri concorrenti, in particolare con Antonella Elia. Le due hanno avuto uno scontro, scambiandosi frecciatine pesanti a vicenda. Vere e proprie scintille, insomma, che sono sfociate poi in un forte diverbio, nel quale sono volate parole davvero forti.

GF Vip Elisa De Panicis e Antonella Elia, prime scintille: ecco cos’è successo tra le due concorrenti

Elisa De Panicis ed Antonella Elia hanno avuto uno scontro nelle ultime ore, durante il quale sono volate parole abbastanza pesanti. Tutto è cominciato quando Michele Cucuzza ha chiesto alla Elia di esprimere un parere su tutti i concorrenti, e lei ha definito Elisa De Panicis una ‘pornostar’. “Per la gioia degli uomini e l’invidia delle donne, è incontenibile. Tutti i maschi si coprono le parti basse quando la vedono passare”. Le parole della Elia non sono piaciute affatto a Elisa, che poco dopo, quando ha visto passare la sua ‘rivale’, l’ha punzecchiata: “Porti il perizoma? Alla tua età pensavo si portassero le mutande. Mi scandalizzi così”, ha detto. Questa ‘frecciatina’ ha fatto arrabbiare Antonella, che poco dopo ha seguito la modella in camera e le ha intimato di non permettersi più di ridere di lei. “Non sono una persona tenera, non prendermi per il cu*o alle spalle”, ha aggiunto.

Elisa si è confrontata anche con Paola Di Benedetto sull’argomento, e secondo l’ex Madre Natura la modella milanese ci è andata giù troppo pesante con Antonella Elia. La De Panicis, però, ha reagito in maniera forte, dicendo che le offese della Elia sono state altrettanto pesanti nei suoi confronti. “Ho un padre di 70 anni a casa, potrebbe avergli fatto venire una crisi definendomi pornostar”.