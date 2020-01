View this post on Instagram

In seguito al brutto episodio che ha portato alla squalifica di Salvo, Grande Fratello ha deciso di dare agli ex gieffini la possibilità di confrontarsi personalmente con storie di donne in un centro antiviolenza. Questo non è un tribunale. È un reality, e tutti possono essere liberi, provocatori ma sempre intelligenti e rispettosi di alcune regole, non di gioco ma di vita. Quindi, responsabili di tutto ciò che si dice e si fa all’interno della Casa. Per questo motivo, Grande Fratello vuole provare a trasformare quanto accaduto in un’occasione di riflessione per tutti e in un'opportunità di cambiamento. #GFVIP