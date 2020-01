Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis contro Andrea Denver: le forti accuse

Grande Fratello Vip, arrivano i primi screzi tra i coinquilini, Elisa De Panicis contro Andrea Denver: le forti accuse rivelate a Paola Di Benedetto

Oggi sono esattamente 7 giorni che la casa più spiata d’Italia ha aperto le porte ai suoi coinquilini, ed è già successo di tutto! I primi baci appassionati, prima tra Pago e Adriana Volpe e poi tra Clizia Incorvaia e Antonio Zequila. I primi confronti avvincenti, che hanno tenuto i telespettatori col fiato sospeso e ancora la prima espulsione. Le novità non sono certamente finite, perché stanno emergendo anche i primi screzi tra i concorrenti e quello certamente che più sta facendo chiacchierare è quello tra Elisa De Panicis e Andrea Denver. I due tempo addietro avrebbero avuto un breve e fugace flirt che però non è sfociato in nulla di più concreto e serio. Elisa avrebbe confidato all’amica e coinquilina Paola Di Benedetto delle informazioni molto piccanti sul conto del modello, che avrebbero destabilizzato l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, tanto da farle notare che le sue sono accuse molto pesanti e forti. La De Panicis ha però continuato imperterrita per la propria strada… Vediamo quali sono state le accuse della giovane.

Elisa De Panicis, dure parole per Andrea Denver: le accuse sconvolgenti confidate a Paola Di Benedetto

La vecchia frequentazione tra Elisa e Andrea Denver, sembrerebbe aver lasciato qualche graffio sul cuore dell’influencer, che non è certamente passato inosservato agli occhi di Paola. La bionda e bellissima Elisa ha rivolto al modello delle accuse davvero pesanti, in particolare ha dichiarato: “Lui è entrato e ovviamente ha detto che suo cugino gli ha detto che Rita Rusic è un pezzo grosso e quindi si affiancherà a lei… È una persona che mi indica cosa fare“. Stando a quanto rivelato dall’influencer quindi, Denver non sarebbe completamente limpido durante il programma, ma dal tono preoccupato con cui la Di Benedetto avrebbe affermato che queste sono “Accuse molto pesanti”, forse nelle parole della ragazza potrebbero esserci anche dei vecchi rancori.

Sembrerebbe quindi che Elisa stia accusando implicitamente Andrea di avere una qualche strategia di gioco, che ovviamente non ha reso nota a nessuno, e secondo lei sarebbe pronto a tutto pur di avere visibilità e far parlare di sé. Non ci resta che aspettare per nuovi sviluppi.