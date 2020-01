Grande Fratello Vip, Imma Battaglia contro Licia Nunez: è ancora guerra aperta tra le due ex, il duro sfogo della moglie di Eva Grimaldi sui Social

Continuano senza remore gli scontri tra Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi e Licia Nunez, sua ex compagna. La concorrente del Grande Fratello Vip, appena entrata nella casa, aveva accusato l’ex compagna di averla tradita con l’attuale moglie, scatenando l’ira della Battaglia. Licia Nunez non si è certamente trattenuta dal dire quello che pensa, né dal rivelare dettagli della loro storia, che a dire della Battaglia non sarebbero proprio veritieri. La donna infatti, non appena venuta a sapere delle accuse dell’ex, ha immediatamente postato una foto sul suo profilo Instagram Ufficiale, in cui afferma che la verità è un’altra, con testuali parole: “Alfonso Signorini, la verità ha mille volti…Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia, allora raccontala tutta!” taggando i profili ufficiali di Alfonso Signorini, Eva Grimaldi, Grande Fratello Tv e Licia Nunez. In seguito a tutto questo trambusto ovviamente la Battaglia è stata invitata ad un confronto nella casa, che non si è concluso però nel migliore dei modi. Ora a distanza di una settimana da questo confronto, Imma si è lasciata andare a delle nuove esternazioni, non di poco conto. Vediamole insieme…

Grande Fratello Vip, Imma Battaglia contro Licia Nunez: il duro sfogo

Imma accusata di tradimento da Licia Nunez, ha deciso di mettere un punto alla situazione, prima di tutto affrontandola all’interno della casa e poi rilasciando un’intervista al settimanale Chi. Durante l’intervista Imma ha provato a spiegare in modo semplice e conciso la natura del rapporto con la Nunez e di come l’attrice l’abbia fatta sentire sola nel corso del tempo. Imma ha così dichiarato: “Ho tradito? Io sono stata tradita nei miei ideali così profondamente che ci ho messo anni per tornare ad amare. Licia non aveva foto di noi due insieme, non ne aveva perché tutto quello che c’era tra noi due partiva da me… Io che a quei tempi non c’era l’unione civile e allora le dico: ‘Andiamo a Pineroli, lì c’è Don Franco Barbero che benedice le coppie’, ma come faccio a spiegare questo tormento? Io volevo crederci.”.

Imma sognava quindi un matrimonio con Licia, che non è mai avvenuto. E continuando sempre il discorso matrimonio la Battaglia afferma: “Disse ‘no’. Poi vagheggiava di un figlio nostro, mi dava lo zuccherino“. Attualmente, ovviamente, è impossibile sapere dove sia la verità, ma a questo punto non ci resta che aspettare per seguire gli sviluppi della questione.