Il Grande Fratello Vip è iniziato da una sola settimana, ma i colpi di scena all’interno della casa più spiata della tv sono stati già tantissimi. A partire dalla squalifica di uno dei concorrenti, Salvo Veneziano, che è stato punito dopo le frasi poco felici sulla concorrente Elisa De Panicis. Ma, a quanto pare, una nuova bufera si è abbattuta sulla giovane influencer, che è una delle concorrenti più chiacchierate degli ultimi giorni. Anche per via di una discussione abbastanza accesa con Antonella Elia, durante la quale sono volate parole davvero dure. Stavolta, però, ad essersi lasciata andare a qualche parola di troppo sarebbe stata proprio lei. In particolare, la concorrente avrebbe espresso un giudizio abbastanza negativo su Napoli e sulla lingua Spagnola. “Lo spagnolo mi ricorda Napoli, quando parlo spagnolo mi sento cafona”. Dichiarazioni non proprio carine nei confronti del capoluogo campano e della lingua napoletana. In tanti sul web, soprattutto su Twitter, hanno sottolineato le parole della concorrente, che, per alcuni, meriterebbe una punizione esemplare. Cosa accadrà nelle prossime ore?

Grande Fratello Vip, nuovo concorrente a rischio squalifica: Elisa De Panicis contro Napoli e la Spagna

Elisa De Panicis sembra essere una delle concorrenti più in vista della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la polemica per le frasi di Salvo Veneziano, il battibecco con Antonella Elia e le accuse ad Andrea Denver, una nuova bufera si è abbattuta sulla influencer. Stavolta, è proprio lei ad essere finita nel mirino de telespettatori, per via di alcune uscite poco felici nei confronti dei napoletani, in primis. A riportarlo sono stati vari telespettatori sui social, in particolare su Twitter. La concorrente sostiene che, quando parla in spagnolo, si sente ‘cafona’, poiché la Spagna le ricorda Napoli. Parole non proprio carine nei confronti della città campana. In molti sui social si sono ribellati, chiedendo al programma di prendere provvedimenti nei confronti della influencer. Ecco alcuni commenti apparsi su Twitter:

“Frasi razziste e populiste”, secondo questa utente, quelle di Elisa De Panicis. Che, per molti, dovrebbero essere punite con una squalifica o, comunque, una penalità. Cosa accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? Il GF prenderà provvedimenti per quanto è accaduto? Mancano solo poche ore per scoprirlo. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera, ore 21.30, su Canale 5. Siete pronti?