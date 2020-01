Nella Casa del GF VIP Ivan Gonzalez si è confidato con Barbara Alberti: ha raccontato del suo passato e del suo rapporto con la mamma. Ecco le sue parole.

Il Grande Fratello VIP è cominciato da una settimana ed i coinquilini hanno già da un po’ iniziato a raccontarsi: oggi è toccato a Ivan Gonzalez. Il canale social ufficiale del reality show più amato in Italia ha mostrato un dialogo tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Barbara Alberti: il bel spagnolo ha raccontato il suo passato ed ha svelato il rapporto con la sua mamma. La famosa attrice scrittrice è stata lì ad ascoltarla con molta curiosità. Ivan è un modello spagnolo che ha partecipato a Temptation Island VIP e fece battere il cuore di Valeria Marini, concorrente di quell’edizione. E’ passato poi sul trono più famoso d’Italia e quello gli ha permesso di uscire con una bellissima corteggiatrice, Sonia Pattarino. La loro storia però ha avuto vita breve: oggi il Gonzalez è single ed è un concorrente del GF VIP. A cuore aperto ha raccontato un po’ di sè: ecco cosa ha svelato a Barbara Alberti.

Grande Fratello VIP, Ivan Gonzalez: la confessione sulla mamma lascia senza parole la Alberti

Ivan Gonzalez si è lasciato andare ed alla sua coinquilina, Barbara Alberti, ha raccontato la sua situazione familiare. Il bel modello ha svelato di esser cresciuto con la nonna perchè quando è nato, la sua mamma aveva appena 15 anni: era molto piccola e si fece aiutare dalla mamma. “Mia mamma è sempre stata una sorella per me” ha confessato l’ex tronista aggiungendo che quando era piccolo pensava che i suoi nonni fossero i genitori. “Quando cammino per strada con mamma, i paparazzi fanno le foto perchè pensano sia la mia fidanzata”: attualmente la madre di Ivan ha 45 anni ed il giovane modello spagnolo ha confessato di non chiamarla ‘mamma’. Barbara Alberti è rimasta a bocca aperta per il racconto dell’ex tronista.

La storia con Sonia

Sonia Pattarino è l’ex fidanzata di Ivan Gonzalez: i due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e dopo un percorso leggermente travagliato, sono usciti dal programma insieme. La loro love story non ha avuto però un esito positivo: i due si sono lasciati diversi mesi fa ed alcune dichiarazioni dette dal modello spagnolo nel video di presentazione al GF VIP non sono piaciute all’ex corteggiatrice. Ha infatti postato delle IG story la sarda per smentire quanto aveva detto il suo ex fidanzato.

Questo uno degli ultimi scatti dell’ex coppia: erano davvero belli insieme.