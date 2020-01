La Pupa e il Secchione, scoppia la passione all’interno del reality di Italia Uno: baci ‘bollenti’ a letto, ma lei è fidanzata; ecco di chi si tratta.

Ieri, 14 gennaio, è andata in onda la seconda scoppiettante puntata de La Pupa e il Secchione ( e viceversa), il reality condotto da Paolo Ruffini. Un programma che mette a confronto due categorie decisamente opposte, per interessi, cultura e stile di vita. Ma, in questa edizione, il feeling tra alcune pupe e alcuni secchioni sembra essere intenso. A tal punto che è scattato il primo bacio! Proprio così, un bacio che ha visto protagonista quello che sembra essere il ‘secchione’ più ambito di questa edizione, De Benedetti. Chi ha ceduto alla passione con lui? Ebbene, si tratta di Stella Manente, la giovane influencer bionda dagli occhi azzurri. Pur non essendo la compagna di squadra di De Benedetti ( che è in coppia con Di Martina), Stella si è sempre mostrata molto vicina al secchione, finché è accaduto l’inevitabile. Tutto molto bello, se non fosse che la Pupa si è dichiarata anche ieri sera fidanzatissima! Cosa succederà dopo il bacio ‘bollente’ con De Benedetti? Staremo a vedere!

La Pupa e il Secchione, scoppia la passione tra Stella e De Benedetti: baci a letto, ma lei si dichiara fidanzata

È scoppiata la passione tra Stella Manente e il secchione De Benedetti. Dopo tenere effusioni e carezze innocenti, è arrivato un bacio vero e proprio. Nonostante l’influencer, inizialmente, abbia negato. Dopo la messa in onda del video, Stella ha commentato così: “Erano delle coccole, si trattava di abbracci, le donne a volte hanno bisogno di affetto”, afferma la Manente, che ci tiene a precisare: “Sono seriamente fidanzata, quasi sposata con un uomo al di fuori del programma!”. Anche il secchione Giovanni Di Benedetti ha voluto dare le sue precisazioni, confermando che si trattava di semplici effusioni, ma il conduttore Paolo Ruffini non ha gradito molto le sue parole. “Avresti più coraggio a dire l’ho baciata!”. Ed è a quel punto che il latinista è ‘costretto’ ad ammettere che il bacio c’è stato, definendosi confuso per via della situazione sentimentale di Stella. Insomma, una situazione davvero ‘bollente’, quella creatasi a La Pupa e il Secchione. In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, ecco uno screen del momento del bacio:

Come si può notare, i due non erano soli a letto nel momento del bacio. Ma si sono lasciati andare alla passione, dimenticando tutto il resto. Un momento che non poteva passare inosservato, soprattutto in ragione del fatto che Stella è impegnata in una relazione seria. Come andrà a finire questa complicata vicenda? Non ci resta che attendere la prossima puntata del reality per le ultime news! Stay tuned!