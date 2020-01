Salvo Veneziano è stato “inseguito” da Staffelli e gli è stato consegnato il tapiro. Nonostante le scuse pubbliche l’ex gieffino continua a minimizzare: cosa ha detto?

Valerio Staffelli ha dovuto rincorrere Salvo Veneziano per diverso tempo prima di riuscire a rivolgergli delle domande e a consegnargli il premio. A ostacolare il lavoro dell’inviato di Striscia c’erano degli addetti della produzione del Grande Fratello che hanno fatto letteralmente di tutto per tenere Salvo lontano dai microfoni, addirittura chiudendolo in un bagno dell’albergo in cui si trovava per nasconderlo alla vista di Staffelli.

Dopo una lunga “caccia all’uomo” però Valerio Staffelli ha raggiunto il suo obiettivo e ha consegnato il Tapiro a Salvo Veneziano il quale ha affermato, tristemente, che avrebbe voluto effettivamente vincere un tapiro, ma di certo non per questa motivazione.

L’ex gieffino ha inoltre affermato che dopo quello che è successo nella casa sua figlia ha ricevuto minacce via social e che, di questo, è estremamente addolorato. Nonostante tutto, e nonostante le scuse ufficiali che ha già fatto pubblicamente, Salvo continua a difendersi: la colpa, secondo lui, è del dialetto siciliano.

Salvo Veneziano meritava il Tapiro d’Oro?

Secondo Cristina Plevani, prima vincitrice in assoluto del Grande Fratello, il problema di Salvo Veneziano è tutto nel non riuscire a capire la gravità delle sue affermazioni. Al momento di “ritirare il premio” che Valerio Staffelli da anni consegna ai personaggi televisivi che stanno affrontando un “momento no”, Salvo ha confermato la tesi di Cristina, continuando nonostante tutto a spiegare le sue parole con la differenza culturale che, secondo lui, esiste tra Sicilia e resto d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia) in data: 14 Gen 2020 alle ore 12:51 PST

Le gravissime parole di Salvo non hanno soltanto portato a una squalifica in tronco del concorrente, ma anche a una serie di polemiche che sono rimbalzate in diversi salotti televisivi, a partire da quello di Federica Panicucci fino a quello di Barbara D’Urso, la quale aveva dato a Giuseppina Veneziano, moglie di Salvo, la possibilità di dire la sua. Anche in quel caso la difesa di Veneziano era stata tutta incentrata sul dialetto siciliano. Evidentemente la strategia è piaciuta a Salvo, che ha deciso di utilizzarla di nuovo in sua difesa anche davanti ai microfoni (e al tapiro) di Striscia la Notizia: “Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore”

Le espressioni attraverso cui Salvo ha deciso di esprimere “passione, cuore e amore” sono state “scannare”, “togliere la pelle”, “spezzare la colonna vertebrale”, “bere anche le ossa”.